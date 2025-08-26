ETV Bharat / state

यूपी में बुजुर्ग की पिटाई का तमाशा देखने वाले 13 पड़ोसी पहुंचे जेल, घंटों पीटने वाले बहू-बेटे भी गिरफ्तार - UP ELDERLY ABUSE COP DRAMA

मिर्जापुर में बेटे और बहू का बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.

up police arrested 15 neighbours son daughter-in-law watching spectacle beating old man today news
हलिया पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी. (halia police.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:54 AM IST

3 Min Read

मिर्जापुर: जनपद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बहू और बेटे बेरहमी से पिता को पीटते नजर आ रहे हैं. डंडों के साथ ही लात-घूंसों से भी पिटाई की जा रही है. इस दौरान वह आसपास खड़े लोग इस तमाशे को चुपचाप देखते भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 15 आरोपियों को जेल भेज दिया.


क्या है पूरा मामला: दरअसल, वायरल वीडियो में बहू और बेटे डंडे से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. पूरा मामला हलिया थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है. जहां के रहने वाला बुजुर्ग राम आसरे को पारिवारिक कलह के चलते बेटा सियाराम मौर्य और बहू रीना लाठी डंडे लात घूसे से वीडियो में पीटते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. आरोप है कि बुजुर्ग को काफी देर तक पीटा गया. वायरल वीडियो करीब 3.30 मिनट का बताया जा रहा है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक कलह के चलते बुजुर्ग को बेटे और बहू काफी देर तक पीटते रहे थे. पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की थी.

तमाशबीन निपट गएः पुलिस ने इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ शांतिभंग में चालान किया है. इसमें बहू बेटे के साथ ही 13 पड़ोसी शामिल है. सभी को जेल भेज दिया गया है. तमाशा देखने में पुलिस की कार्रवाई का इस तरह का मामला काफी समय बाद सामने आया है. यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बुजुर्ग की पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्टः इस मामले में बुजुर्ग की पत्नी महुरी देवी ने हलिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बहू बेटे समेत तमाशबीन बने 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शांतिभंग के अंदेशा में कुल 15 लोगों को जेल भेजा गया है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया है.

पुलिस ने क्या कहाः हलिया थाने के उपनिरीक्षक विजय नारायण पांडेय ने बताया कि हलिया पुलिस ने सोमवार को कारवाई करते हुए बहू बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें 13 वो लोग हैं जो बुजुर्ग की पिटाई का तमाशा देख रहे थे. सभी को पजिलाधिकारी लालगंज के न्यायालय में हाजिर करते हुए जेल भेज दिया है. सभी का शांतिभंग में चालान किया गया है.

वहीं, हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले का वीडियो वायरल होने पर और बुजुर्ग की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः आजम खां की सल्तनत खत्म करने वाले IAS आंजनेय सिंह को फिर मिला एक साल का एक्सटेंशन, अखिलेश की सरकार में पहली बार UP आए थे

मिर्जापुर: जनपद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बहू और बेटे बेरहमी से पिता को पीटते नजर आ रहे हैं. डंडों के साथ ही लात-घूंसों से भी पिटाई की जा रही है. इस दौरान वह आसपास खड़े लोग इस तमाशे को चुपचाप देखते भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 15 आरोपियों को जेल भेज दिया.


क्या है पूरा मामला: दरअसल, वायरल वीडियो में बहू और बेटे डंडे से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. पूरा मामला हलिया थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है. जहां के रहने वाला बुजुर्ग राम आसरे को पारिवारिक कलह के चलते बेटा सियाराम मौर्य और बहू रीना लाठी डंडे लात घूसे से वीडियो में पीटते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. आरोप है कि बुजुर्ग को काफी देर तक पीटा गया. वायरल वीडियो करीब 3.30 मिनट का बताया जा रहा है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक कलह के चलते बुजुर्ग को बेटे और बहू काफी देर तक पीटते रहे थे. पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की थी.

तमाशबीन निपट गएः पुलिस ने इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ शांतिभंग में चालान किया है. इसमें बहू बेटे के साथ ही 13 पड़ोसी शामिल है. सभी को जेल भेज दिया गया है. तमाशा देखने में पुलिस की कार्रवाई का इस तरह का मामला काफी समय बाद सामने आया है. यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बुजुर्ग की पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्टः इस मामले में बुजुर्ग की पत्नी महुरी देवी ने हलिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बहू बेटे समेत तमाशबीन बने 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शांतिभंग के अंदेशा में कुल 15 लोगों को जेल भेजा गया है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया है.

पुलिस ने क्या कहाः हलिया थाने के उपनिरीक्षक विजय नारायण पांडेय ने बताया कि हलिया पुलिस ने सोमवार को कारवाई करते हुए बहू बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें 13 वो लोग हैं जो बुजुर्ग की पिटाई का तमाशा देख रहे थे. सभी को पजिलाधिकारी लालगंज के न्यायालय में हाजिर करते हुए जेल भेज दिया है. सभी का शांतिभंग में चालान किया गया है.

वहीं, हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले का वीडियो वायरल होने पर और बुजुर्ग की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः आजम खां की सल्तनत खत्म करने वाले IAS आंजनेय सिंह को फिर मिला एक साल का एक्सटेंशन, अखिलेश की सरकार में पहली बार UP आए थे

For All Latest Updates

TAGGED:

बुजुर्ग की पिटाई का तमाशाNEIGHBORS STAND ELDERLY MAN BEATENSPECTACLE OF VIOLENCENEIGHBOUR SON DAUGHTER LAW ARRESTEDUP ELDERLY ABUSE COP DRAMA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ से मेरठ की दूरी सिर्फ 5 घंटे में होगी तय, गंगा एक्सप्रेसवे का काम 92 फीसदी पूरा, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला; सीएम योगी ने एस्ट्रोनॉट के नाम से छात्रवृत्रि योजना शुरू करने की घोषणा, शुभांशु ने यूपी सरकार की एस्ट्रो लैब्स पहल को सराहा

UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

गणेश प्रतिमाएं कितने दिन में बनती, कितना खर्च आता?, जानिए कानपुर के मूर्तिकार की जुबानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.