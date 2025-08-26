मिर्जापुर: जनपद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बहू और बेटे बेरहमी से पिता को पीटते नजर आ रहे हैं. डंडों के साथ ही लात-घूंसों से भी पिटाई की जा रही है. इस दौरान वह आसपास खड़े लोग इस तमाशे को चुपचाप देखते भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 15 आरोपियों को जेल भेज दिया.





क्या है पूरा मामला: दरअसल, वायरल वीडियो में बहू और बेटे डंडे से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. पूरा मामला हलिया थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है. जहां के रहने वाला बुजुर्ग राम आसरे को पारिवारिक कलह के चलते बेटा सियाराम मौर्य और बहू रीना लाठी डंडे लात घूसे से वीडियो में पीटते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. आरोप है कि बुजुर्ग को काफी देर तक पीटा गया. वायरल वीडियो करीब 3.30 मिनट का बताया जा रहा है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक कलह के चलते बुजुर्ग को बेटे और बहू काफी देर तक पीटते रहे थे. पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की थी.



तमाशबीन निपट गएः पुलिस ने इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ शांतिभंग में चालान किया है. इसमें बहू बेटे के साथ ही 13 पड़ोसी शामिल है. सभी को जेल भेज दिया गया है. तमाशा देखने में पुलिस की कार्रवाई का इस तरह का मामला काफी समय बाद सामने आया है. यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.



बुजुर्ग की पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्टः इस मामले में बुजुर्ग की पत्नी महुरी देवी ने हलिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बहू बेटे समेत तमाशबीन बने 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शांतिभंग के अंदेशा में कुल 15 लोगों को जेल भेजा गया है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया है.



पुलिस ने क्या कहाः हलिया थाने के उपनिरीक्षक विजय नारायण पांडेय ने बताया कि हलिया पुलिस ने सोमवार को कारवाई करते हुए बहू बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें 13 वो लोग हैं जो बुजुर्ग की पिटाई का तमाशा देख रहे थे. सभी को पजिलाधिकारी लालगंज के न्यायालय में हाजिर करते हुए जेल भेज दिया है. सभी का शांतिभंग में चालान किया गया है.



वहीं, हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले का वीडियो वायरल होने पर और बुजुर्ग की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.





