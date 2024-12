ETV Bharat / state

नए साल के जश्न को लेकर UP पुलिस अलर्ट; ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता - UP POLICE ALERT NEW YEAR 2025

नए साल की पार्टियों को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : 3 hours ago

लखनऊ : आज साल 2024 का आखिरी दिन है. लखनऊ समेत पूरे राज्य में देर रात तक लोग जश्न मनाकर नए साल का स्वागत करेंगे. इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं. सीसीटीवी के अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी. मंदिरों व बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जोन के एडीजी, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को नए वर्ष पर मंदिरों व बाजारों में महिला सुरक्षा को लेकर उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. डीजीपी ने नए वर्ष पर होने वाले आयोजनों के दौरान अग्निकांड समेत किसी भी अन्य अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए अग्निशमन विभाग को भी सतर्क रहने को कहा है. नए वर्ष की पूर्व संध्या से ही पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च करने के भी निर्देश दिए हैं. प्रशांत कुमार ने कहा कि नए वर्ष आयोजनों को सूचीबद्ध करते हुए हॉटस्पाट चिन्हित किया जाए. राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाए. फुट पेट्रोलिंग की जाए. इसके अलावा संवेदनशील जगहों, आयोजन स्थलों, क्लब, होटलों, मनोरंजन गृहों व विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जहां नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हो, वहां पुलिस प्रबंध कर विशेष सुरक्षा दी जाए. महिलाओं के आवागमन के मार्गों पर पेट्रोलिंग की जाए. लूट, चेन स्नेचिंग आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखा जाए.