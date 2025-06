ETV Bharat / state

बाघ के जंगल की ये सब्जी खोजने में दांव पर जान, क्या है खासियत जानिए - KATRUA VEGETABLE

बाघ के जंगल की वो सब्जी जिसके लिए दांव पर लगती जान. ( etv bharat gfx )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 27, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 8:41 AM IST 3 Min Read

पीलीभीतः आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक सब्जी ऐसी भी है जिसे खोजने के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस सब्जी में जो लोग इतना बड़ा जोखिम लेकर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. चलिए आपको आगे इस सब्जी के बारे में बताते हैं.





दुर्लभ सब्जी का केंद्र हैं ये जंगलः पीलीभीत का टाइगर रिजर्व बाघ के संरक्षण के साथ ही दुर्लभ सब्जियों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है. यहां एक खास तरह की सब्जी पाई जाती है. इस सब्जी का नाम है कटरुआ. जी हां, इस अटपटे से नाम वाली सब्जी को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है.



कटरुआ की क्या खासियत है: यह सब्जी एक तरह का जंगली मशरूम होता है. यह सिर्फ बारिश में ही उगती है. इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है. इस वजह से यह सब्जी बीपी, डायबिटीज समेत कई बीमारियों में बेहद फायदेमंद मानी जाती है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों औऱ अन्य शारीरिक कमजोरियों के लिए भी यह सब्जी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यह वजह है कि इस सब्जी की बाजार में काफी डिमांड है. एक नजर. (etv bharat gfx) एक नजर. (etv bharat gfx)



स्वाद कैसा होता हैः इस सब्जी का स्वाद कुछ-कुछ मटन से मिलता-जुलता है. इस वजह से इसे जंगली मटन भी कहा जाता है. यह सब्जी अपने तीखे और मटन वाले स्वाद के कारण जानी जाती है. इस वजह से शाकाहारी लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं. बारिश के सीजन में ज्यादा उगने के कारण इसकी डिमांड बढ़ जाती है. यह सब्जी मुख्यता पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही उगती है. कटरुआ सब्जी. (etv bharat)



बाजार में क्या कीमत हैः वैसे तो इस सब्जी को खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है. चोरी छिपे लोग इस सब्जी को 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं. यह सब्जी मटन से भी महंगी बिकती है. जंगल में खोजने चले जाते हैं लोगः पीलीभीत और आसपास के लोग ज्यादा पैसों के लालच में अक्सर बारिश के सीजन में यह सब्जी खोजने जंगल में चले जाते हैं. इसके लिए वह जंगल में जगह-जगह खुदाई भी करते हैं. ऐसे में उनकी जान हर वक्त जोखिम में रहती है. कई बार सब्जी खोजने के दौरान बाघ लोगों पर हमला कर देता है. इस वजह से कई बार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं.

गैरकानूनी है जंगल से सब्जी तोड़नाः वन विभाग के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है क्योंकि कटरुआ एक वन उपज है और इसका संग्रहण और व्यापार भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसको बेचने और खरीदने वालों पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.



पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जारी की चेतावनीः ऐसे में एक बार फिर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि लोग यह सब्जी तोड़ने के लिए जंगल में न जाएं. उनके खिलाफ टाइगर रिजर्व प्रशासन एक्शन लेगा. लोग अपनी जान जोखिम में न डालें. यह जंगली जीवों के लिए भी ठीक नहीं है.





जंगल में कटरुआ बीनने-बेचने या खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यहां तक कि यदि कोई उपभोक्ता भी पकड़ा गया तो उस पर भी सख्त कानूनी कार्यवाही होगी.- मनीष सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी पढ़ेंः पीलीभीत टाइगर रिजर्व; ईको डेवलपमेंट कमेटी से ईको टूरिज्म को मिल रहा बढ़ावा, युवाओं को रोजगार के नए मौके

पीलीभीतः आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक सब्जी ऐसी भी है जिसे खोजने के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस सब्जी में जो लोग इतना बड़ा जोखिम लेकर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. चलिए आपको आगे इस सब्जी के बारे में बताते हैं.





दुर्लभ सब्जी का केंद्र हैं ये जंगलः पीलीभीत का टाइगर रिजर्व बाघ के संरक्षण के साथ ही दुर्लभ सब्जियों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है. यहां एक खास तरह की सब्जी पाई जाती है. इस सब्जी का नाम है कटरुआ. जी हां, इस अटपटे से नाम वाली सब्जी को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है.



कटरुआ की क्या खासियत है: यह सब्जी एक तरह का जंगली मशरूम होता है. यह सिर्फ बारिश में ही उगती है. इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है. इस वजह से यह सब्जी बीपी, डायबिटीज समेत कई बीमारियों में बेहद फायदेमंद मानी जाती है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों औऱ अन्य शारीरिक कमजोरियों के लिए भी यह सब्जी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यह वजह है कि इस सब्जी की बाजार में काफी डिमांड है. एक नजर. (etv bharat gfx) एक नजर. (etv bharat gfx)

स्वाद कैसा होता हैः इस सब्जी का स्वाद कुछ-कुछ मटन से मिलता-जुलता है. इस वजह से इसे जंगली मटन भी कहा जाता है. यह सब्जी अपने तीखे और मटन वाले स्वाद के कारण जानी जाती है. इस वजह से शाकाहारी लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं. बारिश के सीजन में ज्यादा उगने के कारण इसकी डिमांड बढ़ जाती है. यह सब्जी मुख्यता पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही उगती है. कटरुआ सब्जी. (etv bharat)



बाजार में क्या कीमत हैः वैसे तो इस सब्जी को खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है. चोरी छिपे लोग इस सब्जी को 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं. यह सब्जी मटन से भी महंगी बिकती है. जंगल में खोजने चले जाते हैं लोगः पीलीभीत और आसपास के लोग ज्यादा पैसों के लालच में अक्सर बारिश के सीजन में यह सब्जी खोजने जंगल में चले जाते हैं. इसके लिए वह जंगल में जगह-जगह खुदाई भी करते हैं. ऐसे में उनकी जान हर वक्त जोखिम में रहती है. कई बार सब्जी खोजने के दौरान बाघ लोगों पर हमला कर देता है. इस वजह से कई बार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं.

गैरकानूनी है जंगल से सब्जी तोड़नाः वन विभाग के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है क्योंकि कटरुआ एक वन उपज है और इसका संग्रहण और व्यापार भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसको बेचने और खरीदने वालों पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.



पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जारी की चेतावनीः ऐसे में एक बार फिर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि लोग यह सब्जी तोड़ने के लिए जंगल में न जाएं. उनके खिलाफ टाइगर रिजर्व प्रशासन एक्शन लेगा. लोग अपनी जान जोखिम में न डालें. यह जंगली जीवों के लिए भी ठीक नहीं है.





जंगल में कटरुआ बीनने-बेचने या खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यहां तक कि यदि कोई उपभोक्ता भी पकड़ा गया तो उस पर भी सख्त कानूनी कार्यवाही होगी.- मनीष सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी पढ़ेंः पीलीभीत टाइगर रिजर्व; ईको डेवलपमेंट कमेटी से ईको टूरिज्म को मिल रहा बढ़ावा, युवाओं को रोजगार के नए मौके

Last Updated : June 27, 2025 at 8:41 AM IST