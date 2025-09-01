ETV Bharat / state

यूपी में मेरठ, बरेली समेत इन 5 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी, जानिए वजह - UP SCHOOLS CLOSED

कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, कई जिलों में 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने का फैसला लिया गया है.

up pilibhit schools closed holiday chutti today 6 to 12th class
यूपी के इस जिले के स्कूल आज रहेंगे बंद. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:12 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 9:35 AM IST

3 Min Read

पीलीभीत/मेरठ/बरेली/अलीगढ़/रायबरेली: जिले में भारी बारिश के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से 1 और 2 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए. यह आदेश रविवार को भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की ओऱ से जारी किया गया है. उन्होंने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं. बता दें कि जिले में शनिवार को भी 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी बारिश के चलते की गई थी. वहीं, मेरठ और बरेली में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. अलीगढ़ और रायबरेली में भी आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.


क्या आदेश दिए गएः पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या हो गई है. इसके मद्देनजर जिले के सभी 12वीं तक के स्कूल 1 और 2 सितंबर को बंद रहेंगे. यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल, शासकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के लिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी. स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को स्कूल आना होगा. इस अवधि कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन के काम, छात्रवृत्ति आवेदन समेत अन्य स्कूली कार्य किए जाएंगे.

इन दो जिलों में भी आज बंद रहेंगे स्कूलः अलीगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए 1 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है. डीएम के आदेश पर बीएसए ने ये निर्देश दिए हैं. वहीं, रायबरेली ने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद रायबरेली में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.

up pilibhit schools closed holiday chutti today 6 to 12th class.
पीलीभीत डीआईओएस की ओर से जारी आदेश. (pilibhit district school inspector order copy.)

पीलीभीत में भारी बारिशः बता दें कि पीलीभीत में रविवार को भारी बारिश ने मानसूनी सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. आठ घंटे की लगातार बारिश ने न सिर्फ बाजारों को बंद कराया, बल्कि प्रमुख मार्गों पर चार-चार फुट तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार, रविवार को हुई 55 मिमी बारिश सीजन की सर्वाधिक रही. शहर के गांधी स्टेडियम मार्ग, बीसलपुर बस स्टैंड, गैस चौराहा, चूड़ी मार्केट, साहूकारा मोहल्ला सहित प्रमुख स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं. बारिश के कारण पीलीभीत जहानाबाद बाईपास पर स्थित एक पल की एप्रोच रोड भी धंस गई.


ये भी पढ़ेंः यूपी में 3 दिनों तक मानसून क्लाइमैक्स, 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

पीलीभीत/मेरठ/बरेली/अलीगढ़/रायबरेली: जिले में भारी बारिश के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से 1 और 2 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए. यह आदेश रविवार को भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की ओऱ से जारी किया गया है. उन्होंने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं. बता दें कि जिले में शनिवार को भी 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी बारिश के चलते की गई थी. वहीं, मेरठ और बरेली में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. अलीगढ़ और रायबरेली में भी आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.


क्या आदेश दिए गएः पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या हो गई है. इसके मद्देनजर जिले के सभी 12वीं तक के स्कूल 1 और 2 सितंबर को बंद रहेंगे. यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल, शासकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के लिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी. स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को स्कूल आना होगा. इस अवधि कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन के काम, छात्रवृत्ति आवेदन समेत अन्य स्कूली कार्य किए जाएंगे.

इन दो जिलों में भी आज बंद रहेंगे स्कूलः अलीगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए 1 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है. डीएम के आदेश पर बीएसए ने ये निर्देश दिए हैं. वहीं, रायबरेली ने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद रायबरेली में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.

up pilibhit schools closed holiday chutti today 6 to 12th class.
पीलीभीत डीआईओएस की ओर से जारी आदेश. (pilibhit district school inspector order copy.)

पीलीभीत में भारी बारिशः बता दें कि पीलीभीत में रविवार को भारी बारिश ने मानसूनी सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. आठ घंटे की लगातार बारिश ने न सिर्फ बाजारों को बंद कराया, बल्कि प्रमुख मार्गों पर चार-चार फुट तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार, रविवार को हुई 55 मिमी बारिश सीजन की सर्वाधिक रही. शहर के गांधी स्टेडियम मार्ग, बीसलपुर बस स्टैंड, गैस चौराहा, चूड़ी मार्केट, साहूकारा मोहल्ला सहित प्रमुख स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं. बारिश के कारण पीलीभीत जहानाबाद बाईपास पर स्थित एक पल की एप्रोच रोड भी धंस गई.


ये भी पढ़ेंः यूपी में 3 दिनों तक मानसून क्लाइमैक्स, 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

Last Updated : September 1, 2025 at 9:35 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UP SCHOOLS OLIDAYPILIBHIT SCHOOLS CLOSED TODAYयूपी स्कूल अवकाशUP SCHOOL CHUTTIUP SCHOOLS CLOSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.