पीलीभीत/मेरठ/बरेली/अलीगढ़/रायबरेली: जिले में भारी बारिश के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से 1 और 2 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए. यह आदेश रविवार को भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की ओऱ से जारी किया गया है. उन्होंने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं. बता दें कि जिले में शनिवार को भी 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी बारिश के चलते की गई थी. वहीं, मेरठ और बरेली में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. अलीगढ़ और रायबरेली में भी आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.





क्या आदेश दिए गएः पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या हो गई है. इसके मद्देनजर जिले के सभी 12वीं तक के स्कूल 1 और 2 सितंबर को बंद रहेंगे. यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल, शासकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के लिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी. स्कूल स्टॉफ और शिक्षकों को स्कूल आना होगा. इस अवधि कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन के काम, छात्रवृत्ति आवेदन समेत अन्य स्कूली कार्य किए जाएंगे.

इन दो जिलों में भी आज बंद रहेंगे स्कूलः अलीगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए 1 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है. डीएम के आदेश पर बीएसए ने ये निर्देश दिए हैं. वहीं, रायबरेली ने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद रायबरेली में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.

पीलीभीत डीआईओएस की ओर से जारी आदेश. (pilibhit district school inspector order copy.)

पीलीभीत में भारी बारिशः बता दें कि पीलीभीत में रविवार को भारी बारिश ने मानसूनी सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. आठ घंटे की लगातार बारिश ने न सिर्फ बाजारों को बंद कराया, बल्कि प्रमुख मार्गों पर चार-चार फुट तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार, रविवार को हुई 55 मिमी बारिश सीजन की सर्वाधिक रही. शहर के गांधी स्टेडियम मार्ग, बीसलपुर बस स्टैंड, गैस चौराहा, चूड़ी मार्केट, साहूकारा मोहल्ला सहित प्रमुख स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं. बारिश के कारण पीलीभीत जहानाबाद बाईपास पर स्थित एक पल की एप्रोच रोड भी धंस गई.



