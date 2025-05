ETV Bharat / state

29 जून से होगी यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा, UPPSC ने जारी किया शेड्यूल - UPPSC PCS MAINS EXAM

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की घोषणा ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 8:23 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:47 PM IST 2 Min Read

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा-2024 के तारीखों की घोषणा कर दी है. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा 29 जून से दो जुलाई के बीच होगी. लोक सेवा आयोग ने मेंस का शिड्यूल सोमवार को जारी कर दिया है. आयोग पीसीएस के 947 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित कर रहा है.



दो पालियाें में परीक्षा

लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2024 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में दो सत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और अपराह्न 2.30 से शाम 5.30 बजे तक होगी. आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 29 जून को पहले और दूसरे सत्र में सामान्य हिंदी व निबंध की परीक्षा होगी. 30 जून को पहले व दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र, एक जुलाई को सामान्य अध्ययन के तीसरे और चौथे प्रश्न पत्र और अंतिम दिन यानी दो जुलाई को सामान्य अध्ययन के पांचवें प्रश्न पत्र व छठवें प्रश्न पत्र की परीक्षा हाेगी.



1500 अंकों की मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन के पांचवें और छठवें प्रश्नपत्र यूपी विशेष पर केंद्रित होंगे. इस प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. पीसीएस मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी. ये परीक्षा परंपरागत प्रकार की होगी. सामान्य अध्ययन के छह प्रश्नपत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा. सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा 150-150 अंकों की होग. अभ्यर्थी को सामान्य हिंदी के प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे.



PCS के लिए आए थे 576154 ऑनलाइन आवेदन

बता दें कि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 जनवरी 2024 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन निकाला था. 22 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसके लिए कुल 576154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. परीक्षा के प्रथम सत्र में कुल 24311 व द्वितीय सत्र में 241359 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 947 व्यक्तियों के सापेक्ष 15066 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कटऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

बता दें कि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 जनवरी 2024 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन निकाला था. 22 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसके लिए कुल 576154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. परीक्षा के प्रथम सत्र में कुल 24311 व द्वितीय सत्र में 241359 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 947 व्यक्तियों के सापेक्ष 15066 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कटऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

