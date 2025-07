ETV Bharat / state

यूपी में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, ऐसे बनेंगे वोटर, 57695 ग्राम प्रधान इस बार चुने जाएंगे, जानिए पूरा अपडेट - UP PANCHAYAT ELECTIONS

up पंचायत चुनाव कब होगा. ( (प्रतीकात्मक) ians )

Published : July 12, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 7:58 AM IST

लखनऊः यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. इसमें मतदाता सूची के सर्वे से लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में आदेश दिए गए हैं. इसके तहत पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जाएगी. आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में 57695 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है.





कब-कब क्या होगाः राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को तैयार करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है. इसके तहत 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच घर-घर जाकर वोटरों की काउंटिंग, सर्वे और ड्राफ्ट तैयार करने का काम होगा. 1 जनवरी 2025 को ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा. जारी आदेश. (up election commission.)



15 चरणों में पूरी होगी तैयारीः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में पूरी प्रक्रिया 15 चरणों में पूरी होगी. सभी तरह के दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओऱ से कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी. जारी आदेश. (up election commission.)





कब से सर्वे शुरू होगाः जारी अधिसूचना के मुताबिक 14 अगस्त से घर-घर सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा. यह काम 29 सितंबर तक चलेगा. वहीं, 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी.

सत्यापन का काम कब से शुरू होगाः 23 से 29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन का काम करेंगे. वहीं 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर तक सूची में संशोधन, परिवर्तन आधि होगा. इसके बाद इशे तैयार कर जमा करना होगा. 7 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा. इसके बाद 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक मतदाता क्रमांक, केंद्र निर्धारण, मैपिंग आदि का काम होगा. इसके बाद 5 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 6 से 12 दिसम्बर तक यदि सूची को लेकर कोई भी आपत्ति आती है या फिर कोई दावा आता है तो उसे जांचा जाएगा. 13 से 19 दिसम्बर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 20 से 23 दिसम्बर तक संशोधित सूची जमा की जाएगी. इसके बाद 24 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक पूरक सूची का कम्प्यूटरीकरण होगा. अंत में 15 जनवरी 2026 को

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.





राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए ये निर्देशः निर्वाचन आयोग ने जिला मजिस्ट्रेटों व पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें.





अवकाश में भी खुलेंगे दफ्तरः चुनावी मतदाता सूची पुनरीक्षण की गंभीरता को देखते हुए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और किसी भी स्थिति में समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी डालेंगे वोटः आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्ति वोटिंग के पात्र होंगे.





ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन का काम पूरा हो चुकाः बता दें कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है. नए परिसीमन के तहत इस बार 504 ग्राम पंचायतें कम हो गईं हैं. इस बार 57695 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे. बता दें कि प्रदेश के तीन जिले चित्रकूट, आजमगढ़ और देवरिया में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कम हुईं हैं. आजमगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, गोरखपुर, हरदोई, प्रतापगढ़ और उन्नाव में एक-एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है.



पंचायत चुनाव के लिए सीटें कब होंगी आरक्षितः पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है. इसके तहत आरक्षण के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा.

यूपी में पंचायत चुनाव कब होने की संभावनाः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का काम 15 जनवरी को पूरा हो जाएगा. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान कर सकता है. अगले साल अप्रैल से मई के बीच पंचायत चुनाव होने की संभावना है.



Last Updated : July 12, 2025 at 7:58 AM IST