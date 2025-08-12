लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल की पहली तिमाही में 61 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन दी है. सरकार ने अब 67.50 लाख बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया है. इस योजना में पेंशन सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही योगी सरकार की तरफ से लक्ष्य के अनुरूप 56 लाख गरीब बुजुर्गों को खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि मिली थी.

SNA से बिना देरी के मिल रही पेंशन : मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार सरकार ने समाज कल्याण विभाग के संचालित वर्ष 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशनरों का लक्ष्य 61 लाख निर्धारित किया था, जिसे पहले ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर आगे का नया लक्ष्य तय किया है.

साथ ही सिंगल नोडल एकाउंट (SNA) प्रणाली ने पेंशन की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है, जहां पेंशन सीधे आधार लिंक खातों में जाती है. SNA प्रणाली का इस्तेमाल न केवल वितरण को तेज करता है, बल्कि आडिट और ट्रैकिंग को आसान बनाता है. इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और हर पैसे का हिसाब रखा जाता है.

लाभार्थियों की संख्या में वृध्दि : सरकार ने इस योजना को शुरू से ही प्राथमिकता दी है. 2017 में जब योजना का विस्तार शुरू हुआ, तब लाभार्थियों की संख्या 37.47 लाख थी, जो आज 67.50 लाख के लक्ष्य तक पहुंच गई है. यह वृद्धि सरकार की सक्रियता का नतीजा है, जहां विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों को चिह्नित किया गया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर यदि तय लक्ष्य से अधिक पात्र मिलते हैं, तो उन्हें भी योजना में शामिल किया जाता है.

गरीब बुजुर्गों के लिए वरदान बनी योजना

इस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है.

वर्ष 2018-19 में 40,71,580 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला. जिसमें ₹187913.10 लाख की धनराशि खर्च की गई.

2019-20 में यह संख्या बढ़कर 47,99,480 हो गई और ₹269774.45 लाख खर्च की गई.

2020-21 में 51,24,155 लाभार्थियों को ₹369449.13 लाख की पेंशन मिली.

2021-22 में 51,92,779 वृद्धजनों को ₹427790.56 लाख की पेंशन दी गई.

2022-23 में यह संख्या 54,97,237 तक पहुंच गई और इस पर कुल ₹608374.50 लाख खर्च हुए.

2023-24 में 55,68,590 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला है, इस पर कुल ₹646434.06 लाख की धनराशि खर्च हो चुकी है.

वहीं वर्ष 2024-25 में 55,99,997 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला.

बुजुर्ग पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन : आनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने योजना को और सुलभ बनाया है. https://sspy-up.gov.in वेबसाइट पर कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है. जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी आवेदन की पुष्टि करते हैं. शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण में 46,080 रुपये है. यह योजना गरीब बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है.

