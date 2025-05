ETV Bharat / state

यूपी में बर्ड फ्लू का 'सेंटर' बना गोरखपुर, इन 5 इलाकों में मिले नए केस, 21 दिनों तक मुर्गा मार्केट बंद - UP NEWS

गोरखपुर में बर्ड फ्लू. ( etv bharat file photos. )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 5:37 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 5:45 PM IST 3 Min Read

गोरखपुर: शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर गोरखपुर में बाघिन और तेंदुए की बर्ड फ्लू से हुई मौत के बाद, चिड़ियाघर समेत शहर के कई हिस्सों में इसके संक्रमण के फैलाव की जांच के लिए नमूने लिए गए थे. उन नमूनों में शहर के पांच क्षेत्रों में बेचे जाने वाले जीवित पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. इनमें अधिकांश चिकन विक्रेता हैं. इसकी पुष्टि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु शोध संस्थान भोपाल के द्वारा की गई जांच से हुई है, जो सैंपल यहां जांच के लिए भेजे गए थे उसमें इनफ्लुएंजा H5N1 और H9N2 पाया गया है.









रैपिड रिस्पांस टीम बनी: जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ धर्मेंद्र पांडेय ने एक जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम एक्टिव कर दी है. पशु चिकित्सालय सदर पर कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है जिसके प्रभारी की जिम्मेदारी डॉक्टर मनीष चंद्र को सौंपी गई है. इनसे किसी भी विषम परिस्थितियों में मोबाइल नंबर 8009251906 पर संपर्क किया जा सकता है.





चिड़ियाघर पहले ही बंद हो चुकाः चिड़ियाघर प्रबंधन ने गोरखपुर जू को अगले एक सप्ताह के लिए शुक्रवार की शाम ही बंद करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि जिन जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी उनके दोबारा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है. इन 5 इलाकों के सैंपल में मिला बर्ड फ्लूः मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि शहर के झुंगिया बाजार, अल्युमिनियम फैक्ट्री, तारामंडल, भगत चौराहा और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की तरफ चिकन विक्रेताओं से जो नमूने लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. यह नमूने 20 मई को लिए गए थे. राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु शोध संस्थान भोपाल द्वारा की गई पुष्टि. (National High Security Animal Research Institute bird flue report copy.)

21 दिनों के लिए मुर्गा मार्केट बंदः उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले के संक्रमित एरिया के एक किलोमीटर की परिधि में समस्त जीवित पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही गोरखपुर समेत के शहर के समस्त लाइव बर्ड मार्केट जहां जीवित मुर्गा बेचा जाता है ऐसी दुकानों को अगले 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है. चिड़ियाघर में बरता जा रहा एहतियात. (etv bharat.) उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया है की भ्रामक सूचना पर ध्यान ना दें और प्रशासन का सहयोग करें. इस अभियान के तहत कुल 1328 सैंपल निगेटिव निकले हैं, गोरखपुर बस्ती मंडल में कुल 1470 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं. बचाव के तरीके जान लीजिए: इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बचाव के तरीके भी लोगों को सुझाए हैं. उन्होंने जो निर्देश जारी किया वह इस तरह हैं. इसका रखें ध्यान बीमार पक्षियों को हमेशा स्वस्थ पक्षियों से अलग रखें.

बर्ड फ्लू से पक्षी के मरने की शंका होने पर पोस्टमार्टम न कराएं

पक्षियों की अत्यधिक मृत्यु होने पर पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें.

बर्ड फ्लू की संभावना होने पर मृत पक्षी को कोल्ड चैन में सैपल लेते हुए आनंद नगर भोपाल भेजें.

कच्चे कुक्कुट एवं कुकुट उत्पाद का प्रयोग ना करें.

कुकुट फॉर्म पास- पास न खोलें, कम से कम 500 मीटर का फासला रखें.

मृत पक्षियों को खुले में न फेंके, बल्कि गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से चूना डालकर दफन कर दें.

बाहरी एवं जंगली पक्षियों के फॉर्म पर आने पर उड़ा दें.

जहां संक्रमण हुआ हो उस स्थान के भ्रमण से बचें.

संक्रमित पक्षियों के लार, आंसू, बीट के संपर्क में न आएं.



ये भी पढ़ें : गोरखपुर चिड़ियाघर के 7 जानवरों में बर्ड फ्लू मिला; शहर में इस पक्षी को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता

गोरखपुर: शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर गोरखपुर में बाघिन और तेंदुए की बर्ड फ्लू से हुई मौत के बाद, चिड़ियाघर समेत शहर के कई हिस्सों में इसके संक्रमण के फैलाव की जांच के लिए नमूने लिए गए थे. उन नमूनों में शहर के पांच क्षेत्रों में बेचे जाने वाले जीवित पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. इनमें अधिकांश चिकन विक्रेता हैं. इसकी पुष्टि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु शोध संस्थान भोपाल के द्वारा की गई जांच से हुई है, जो सैंपल यहां जांच के लिए भेजे गए थे उसमें इनफ्लुएंजा H5N1 और H9N2 पाया गया है.









रैपिड रिस्पांस टीम बनी: जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ धर्मेंद्र पांडेय ने एक जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम एक्टिव कर दी है. पशु चिकित्सालय सदर पर कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है जिसके प्रभारी की जिम्मेदारी डॉक्टर मनीष चंद्र को सौंपी गई है. इनसे किसी भी विषम परिस्थितियों में मोबाइल नंबर 8009251906 पर संपर्क किया जा सकता है.





चिड़ियाघर पहले ही बंद हो चुकाः चिड़ियाघर प्रबंधन ने गोरखपुर जू को अगले एक सप्ताह के लिए शुक्रवार की शाम ही बंद करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि जिन जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी उनके दोबारा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है. इन 5 इलाकों के सैंपल में मिला बर्ड फ्लूः मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि शहर के झुंगिया बाजार, अल्युमिनियम फैक्ट्री, तारामंडल, भगत चौराहा और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की तरफ चिकन विक्रेताओं से जो नमूने लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. यह नमूने 20 मई को लिए गए थे. राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु शोध संस्थान भोपाल द्वारा की गई पुष्टि. (National High Security Animal Research Institute bird flue report copy.) 21 दिनों के लिए मुर्गा मार्केट बंदः उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले के संक्रमित एरिया के एक किलोमीटर की परिधि में समस्त जीवित पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही गोरखपुर समेत के शहर के समस्त लाइव बर्ड मार्केट जहां जीवित मुर्गा बेचा जाता है ऐसी दुकानों को अगले 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है. चिड़ियाघर में बरता जा रहा एहतियात. (etv bharat.) उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया है की भ्रामक सूचना पर ध्यान ना दें और प्रशासन का सहयोग करें. इस अभियान के तहत कुल 1328 सैंपल निगेटिव निकले हैं, गोरखपुर बस्ती मंडल में कुल 1470 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं. बचाव के तरीके जान लीजिए: इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बचाव के तरीके भी लोगों को सुझाए हैं. उन्होंने जो निर्देश जारी किया वह इस तरह हैं. इसका रखें ध्यान बीमार पक्षियों को हमेशा स्वस्थ पक्षियों से अलग रखें.

बर्ड फ्लू से पक्षी के मरने की शंका होने पर पोस्टमार्टम न कराएं

पक्षियों की अत्यधिक मृत्यु होने पर पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें.

बर्ड फ्लू की संभावना होने पर मृत पक्षी को कोल्ड चैन में सैपल लेते हुए आनंद नगर भोपाल भेजें.

कच्चे कुक्कुट एवं कुकुट उत्पाद का प्रयोग ना करें.

कुकुट फॉर्म पास- पास न खोलें, कम से कम 500 मीटर का फासला रखें.

मृत पक्षियों को खुले में न फेंके, बल्कि गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से चूना डालकर दफन कर दें.

बाहरी एवं जंगली पक्षियों के फॉर्म पर आने पर उड़ा दें.

जहां संक्रमण हुआ हो उस स्थान के भ्रमण से बचें.

संक्रमित पक्षियों के लार, आंसू, बीट के संपर्क में न आएं.



ये भी पढ़ें : गोरखपुर चिड़ियाघर के 7 जानवरों में बर्ड फ्लू मिला; शहर में इस पक्षी को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता

Last Updated : May 31, 2025 at 5:45 PM IST