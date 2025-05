ETV Bharat / state

यूपी के नए कार्यवाहक DGP बने राजीव कृष्ण; तेज तर्रार अफसरों में होती है गिनती, प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं - UP NEW DGP RAJIV KRISHNA

यूपी के नए कार्यवाहक DGP बने राजीव कृष्ण ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 8:23 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : राजीव कृष्ण यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं. 4 कार्यवाहक डीजीपी के बाद इन्हें पांचवां कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है. इन्हें सीएम योगी का करीबी माना जाता है. सीएम योगी ने इन्हें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. वह मूल रूप से नोएडा के रहने वाले हैं. वह 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं. साल 1991 में आईपीएस बनने के बाद राजीव कृष्ण की पहली तैनाती प्रयागराज में थी. उस दौरान वह प्रशिक्षु आईपीएस थे. इसके बाद वह अलीगढ़, कानपुर, बरेली में एएसपी रहे. साल 1997 में वह फिरोजाबाद के एसपी बनाए गए. इसके बाद वह आगरा, लखनऊ समेत कई शहरों में एसएसपी रहे. मायावती के शासन काल में वह लखनऊ में बतौर डीआईजी अपनी सेवा दे चुके हैं. राजीव कृष्ण की व्यक्तिगत जानकारी. (Photo Credit; UP police) राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के आईजी भी रह चुके हैं. उनकी परिवार की दो पीढ़ियां सिविल सेवा में हैं. कार्यवाहक डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी थी. हालांकि अभी इस समिति का गठन ही नहीं हो पाया है.

लखनऊ : राजीव कृष्ण यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं. 4 कार्यवाहक डीजीपी के बाद इन्हें पांचवां कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है. इन्हें सीएम योगी का करीबी माना जाता है. सीएम योगी ने इन्हें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. वह मूल रूप से नोएडा के रहने वाले हैं. वह 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं. साल 1991 में आईपीएस बनने के बाद राजीव कृष्ण की पहली तैनाती प्रयागराज में थी. उस दौरान वह प्रशिक्षु आईपीएस थे. इसके बाद वह अलीगढ़, कानपुर, बरेली में एएसपी रहे. साल 1997 में वह फिरोजाबाद के एसपी बनाए गए. इसके बाद वह आगरा, लखनऊ समेत कई शहरों में एसएसपी रहे. मायावती के शासन काल में वह लखनऊ में बतौर डीआईजी अपनी सेवा दे चुके हैं. राजीव कृष्ण की व्यक्तिगत जानकारी. (Photo Credit; UP police) राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के आईजी भी रह चुके हैं. उनकी परिवार की दो पीढ़ियां सिविल सेवा में हैं. कार्यवाहक डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी थी. हालांकि अभी इस समिति का गठन ही नहीं हो पाया है. राजीव कृष्ण यूपी एटीएस (एंटी टेरर स्क्वाड) के संस्थापक प्रमुख थे. इसके अलावा, उन्होंने बीएसएफ में आईजी ऑपरेशंस के रूप में कार्य किया है. वे 4 वर्षों तक भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सभी अभियानों की जिम्मेदारी उठा चुके हैं. उनके पिता का नाम एचके मित्तल है. प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में राजीव कृष्ण को पहले से ही डीजीपी पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. राजीव कृष्ण इस समय डीजी विजिलेंस हैं. वहीं दूसरी ओर शनिवार को दिनभर प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन को लेकर चर्चाएं चलती रहीं, हालांकि शाम को इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई. राजीव कृष्ण के अलावा 1990 बैच के तिलोत्तमा वर्मा, इसी बैच के बीके मौर्य और दलजीत चौधरी भी डीजीपी के लिए दावेदार माने जा रहे थे. यह भी पढ़ें : 'मेरी पत्नी पुलिस विभाग में बड़ी अफसर, तुम्हारा एनकाउंटर करा देगी', ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा की पत्नी बोली- गौरव ने मेरे पति को धमकाया था

Last Updated : May 31, 2025 at 8:23 PM IST