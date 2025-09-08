यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन
एक्सपेंशन ज्वाइंट में खराबी से आए दिन लगता है जाम, एनएचएआई भी परेशान, लोग बोले- पुल से गुजरने में डर लगता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 9:01 PM IST
बाराबंकी : यूपी के कई शहरों समेत नेपाल को जोड़ने वाले संजय सेतु में अब दरारें आने लगीं हैं. 41 साल पुराने इस पुल से गुजरते समय लोग खौफ में रहते हैं. एक किमी लंबा यह पुल अब बढ़ते ट्रैफिक लोड के कारण टूटने लगा है. इस पुल को सूबे के कई शहरों का लाइफ लाइन भी कहा जाता है. लाखों लोग इससे कनेक्ट हैं. मौजूदा समय में नदी के उस पार जाने के लिए इस पुल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. लिहाजा इस पुल की अहमियत काफी ज्यादा है.
बाराबंकी जिला मुख्यालय से करीब 45 किमी दूर बाराबंकी-बहराइच सीमा पर घाघरा नदी पर संजय सेतु बना है. पुल में दरार आने के कारण आए दिन यहां पर जाम लगा रहता है. यह पुल गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है. कब बना था यह पुल?, कितने साल यह चल सकता है?, किस वजह से यह टूट रहा है?. ईटीवी भारत ने इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की. पढ़िए खास रिपोर्ट...
45 साल पहले नहीं था कोई पुल, स्टीमर से पार करते थे नदी : बाल शिक्षा निकेतन के प्रबंधक और ढाबा संचालक अवधेश कुमार शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि '45 साल पहले बाराबंकी में घाघरा नदी पर कोई पुल नहीं था. इसकी वजह से नदी के दूसरी तरफ स्थित गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल तक जाना बहुत मुश्किल था. बहरामघाट पर मेरा ढाबा था. उस दौरान घाट बिल्कुल बंदरगाह की तरह दिखता था. नदी में पानी काफी ज्यादा था. स्टीमर चला करते थे. इसमें सवार होकर लोग नदी के दूसरी तरफ जाते थे'.
आठ महीने के लिए पीपा पुल का होता था संचालन : अवधेश कुमार के अनुसार नवंबर से जून तक जब घाघरा नदी में पानी कम हो जाता था उस दौरान पीपे का पुल बनाया जाता था. इसके जरिए नदी के इस पार से उस पार आया-जाया करते थे. पहले चालक केवल गाड़ियों को लेकर जाते थे. इसके बाद वाहनों में सवार लोग निकलते थे. करीब 8 महीने तक यह व्यवस्था चलती थी. उस दौरान केवल अयोध्या में ही एक पुल बना था. काफी लोग अयोध्या होकर घूमकर उस पार जाया करते थे. इससे उन्हें कई किमी का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता था. इससे समय भी ज्यादा लगता था, पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप ने किया था शिलान्यास : नदी के उस पार आने-जाने वाले लोगों ने कई बार पुल के लिए आवाज उठाई थी. जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी मांग रखी. उस दौरान सूबे में कांग्रेस की सरकार थी. सरकार ने नदी पर स्थाई पुल निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी. इसके बाद 09 अप्रैल 1981 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पुल का शिलान्यास किया. इससे बाद इसका निर्माण शुरू हुआ. यह करीब 2 साल तक चलता रहा. इसके बाद साल 1984 में इसे आम जनता को समर्पित कर दिया गया.
संजय गांधी के नाम पर इसका नाम संजय सेतु रखा गया था. पुल ने विकास के नए रास्ते खोल दिए. इसके बाद आवागमन बढ़ा तो आसपास के इलाकों में तरक्की की बयार बहने लगी. व्यापारियों का माल आसान से एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने लगा. गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, तुलसीपुर, रुपईडीहा और काठमांडू से लखनऊ की कनेक्टिविटी होने से व्यापार बढ़ने लगा.
पुल को देखने के लिए दूर-दूर से आते थे लोग : स्थानीय लोगों ने बताया कि जब यह पुल बना था तो उस दौरान आसपास के जिलों में कहीं भी इतना लंबा पुल नहीं था. यह पुल लोगों के आकर्षण का केंद्र था. इस पुल से गुजरते वक्त वाहन सवार रोमांच का अनुभव करते थे. यह पुल पिकनिक स्थल बन गया था. पुल पर वाहन खड़ा कर लोग मनमोहक नजारे का लुत्फ उठाया करते थे. उस दौरान पुल पर काफी कम वाहन गुजरते थे. इसलिए लोगों को पुल पर घूमने का पूरा मौका मिल जाता था.
वाहनों का लोड बढ़ने पर मिला नेशनल हाईवे का दर्जा : संजय सेतु का निर्माण लखनऊ से बहराइच स्टेट हाईवे पर हुआ. इस दौरान इस हाईवे पर वाहनों का लोड काफी कम था. इसे देखते हुए निर्माण एजेंसी ने पुल को डिजाइन किया था. पुल को टू लेन ही बनाया गया था. बाद में इस स्टेट हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने पर इसे नेशनल हाईवे बना दिया गया. मौजूदा समय में इस पुल पर काफी लोड है. यह लाखों लोगों के आवागमन का जरिया है. इस पुल से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं.
अब पुल में आ रही ये खराबी : धीरे-धीरे पुराने होते जा रहे इस पुल पर अब भारी वाहनों के चलने से समस्या आने लगी है. एहतियातन एक बोर्ड भी लगवा दिया गया. लिखा है कि 'पुल कमजोर है, अत्यंत धीरे चलें'. इसके बावजूद तेजी से वाहन गुजरते हैं. इससे एक्सपेंशन ज्वाइंट (तापीय विस्तार जोड़) खुल जाते हैं. अक्सर ऐसा होता रहता है. इसकी वजह से पुल पर लंबा जाम भी लग जाता है. एक बार मरम्मत के बाद कुछ समय तक यह ठीक रहता है. इसके बाद फिर से ज्वाइंट खुल जाते हैं.
सांसद पुनिया बोले-पुराने पुल के पास बनेगा नया पुल : अधिकारियों का भी मानना है कि जैसे-जैसे पुल पुराना होता जा रहा है, वैसे-वैसे यह कमजोर होता जा रहा है. पुल पर बढ़ते लोड को देखते हुए स्थानीय सांसद तनुज पुनिया भी अब एक नए पुल के निर्माण पर जोर दे रहे हैं. ईटीवी भारत को उन्होंने बताया कि पुल जर्जर हो गया है. एक 6 लेन का पुल प्रस्तावित है. कोशिश है कि यह पुल जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाय ताकि लोगों के लिए आवागमन सुलभ हो. ज्वाइंट की रिपेयरिंग का काम चल रहा है.
सांसद ने बताया कि पुल के ज्वाइंट में आ रही दिक्कत के स्थायी समाधान के लिए भी एक प्लान बनाया जा रहा है जिससे कोई हादसा न हो. इसके अलावा नए पुल के लिए प्रपोजल भी दिया गया है. यह पुराने पुल से थोड़ी दूरी पर बनेगा. यह एक वैकल्पिक रास्ता हो जाएगा आने-जाने वालों के लिए.
प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोले- हर पुल की एक उम्र होती है : एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शारद सिंह ने बताया कि हर पुल की अपनी लाइफ होती है. संजय सेतु पुराना हो रहा है. यह कमजोर भी होता जा रहा है. वाहनों के गुजरने पर पुल में कंपन होता है. पुल की डिजाइन बेयरिंग बेस्ड है. इसके पीअर्स बेयरिंग पर हैं. इसकी वजह से जब भी कोई भारी वाहन गुजरता है तो पुल कंपन करने लगता है. पुल की देखरेख बराबर की जाती है. हर माइनर फाल्ट को तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है. प्री मानसून और पोस्ट मानसून के दौरान भी पुल की मरम्मत कराई जाती है.
पुल पर हर साल बढ़ रहा 10 प्रतिशत लोड : प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि हर वर्ष पुल पर 10 फीसदी ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है. इसके चलते एक्सपेंशन ज्वाइंट खुल जाते हैं लेकिन उनकी मरम्मत करा दी जाती है. पुल देखने से यह समझ में आता है कि पुल अभी तक अच्छी हालत में है. अगर इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहेगी तो यह पुल जितना अभी तक चला है उतना और चलेगा. पीडी ने बताया कि एक 6 लेन की परियोजना प्रस्तावित है. संजय सेतु से थोड़ी दूर एक और पुल बनेगा जो 6 लेन का होगा.
स्थानीय लोग बोले- पुल में आने वाली गैपिंग खतरनाक : स्थानीय निवासी राम सुरेश यादव ने बताया कि इस समय बहुत दिक्कत है. पुल पर बीच-बीच गड्ढे बन गए हैं. आए दिन जाम लगता है. ज्वाइंट अक्सर टूट जाते हैं. इससे पुल के बीच गैपिंग हो जाती है. बाइक समेत अन्य वाहन चालक हादसे के शिकार हो सकते हैं. वाहन भी उसमें फंस सकते हैं. कई बार गैपिंग इतनी ज्यादा हो जाती है पैदल चलने वाला सीधे नदी में समा जाए. आए दिन यह समस्या बनी रहती है. इस पुल से गुजरते समय हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए.
'पुल पर चलने में खतरा, फिर भी गुजरने की मजबूरी' : स्थानीय निवासी राम भवन मिश्रा ने बताया कि पुल कई जगहों से टूट गया है. इसका स्थायी समाधान खोजना चाहिए. इलाके के रामसिंह यादव ने बताया कि पुल बहुत जर्जर हो चुका है. रामनरेश ने बताया कि पुल पर अब लोडेड वाहन चलते हैं. इससे पुल डैमेज हो जाता है. रिपेयरिंग भी चलती रहती है. कभी पुल बेलन से उतर जाता है तो कभी ज्वाइंट उखड़ जाता है. पुल पर चलने में खतरा है. यह बहुत कमजोर है. अभी फिलहालन आने-जाने के लिए यहां एक ही पुल है. इसलिए तमाम दिक्कतों के बावजूद इससे होकर गुजरने की मजबूरी है.
