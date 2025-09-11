ETV Bharat / state

यूपी का इनामी मोस्टवांडेट सोनीपत में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, शराब ठेके पर की थी फायरिंग, भारी मात्रा में असलहा बरामद

Encounter In Sonipat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 11, 2025 at 9:34 AM IST 3 Min Read