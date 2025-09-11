यूपी का इनामी मोस्टवांडेट सोनीपत में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, शराब ठेके पर की थी फायरिंग, भारी मात्रा में असलहा बरामद
Encounter In Sonipat: सोनीपत में शराब ठेके पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में यूपी का मोस्टवांटेड अपराधी हरकेश गिरफ्तार, दो साथी भी गिरफ्त में.
Published : September 11, 2025 at 9:34 AM IST
सोनीपत: नेशनल हाईवे 44 पर सोनीपत के पियाऊ मनियारी इलाके में स्थित शराब ठेके पर तीन बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से फायरिंग की. लूट की वारदात को अंजाम देने में असफल रहने के बाद तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. फायरिंग की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई. इसके तुरंत बाद सोनीपत पुलिस हरकत में आई और जिले भर में नाकेबंदी कर दी गई. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नेशनल हाईवे 334बी होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं.
पुलिस ने शुरू किया पीछा, फिर हुई मुठभेड़: जैसे ही आरोपियों ने देखा कि पीछे से पुलिस की गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं, उन्होंने बचने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 की टीम ने एक आरोपी के पैर में गोली मारी. गोली लगते ही उनकी बाइक गांव खेवड़ा के खेतों में जा गिरी. इसके बाद तीनों ने खेतों में भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. मुठभेड़ के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया.
मोस्टवांटेड हरकेश पर यूपी पुलिस ने रखा था इनाम: जिस आरोपी को गोली लगी, उसकी पहचान हरकेश निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. हरकेश उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्टवांटेड अपराधी है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि इतने खतरनाक अपराधी ने सोनीपत में वारदात की कोशिश की. हरकेश के साथ पकड़े गए दो अन्य युवकों से भी पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है. तीनों की पुरानी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है और उनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है.
पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच तेज: घटना की जानकारी मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी. एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 क्राइम ब्रांच इंचार्ज अजय धनखड़ ने बताया कि तीनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. हरकेश के पैर में गोली लगी है और फिलहाल वह पुलिस की निगरानी में है. उसके दो साथियों से भी पूछताछ की जा रही है. अजय धनखड़ ने यह भी बताया कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, टांग में गोली लगने से एक घायल, दूसरा गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- करनाल में एंटी नारकोटिक्स टीम पर जानलेवा हमला: लाठी-डंडों से जमकर पीटा, नशा माफिया पर रेड करने गई थी टीम