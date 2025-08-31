मुरादाबाद : यूपी में मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव में शनिवार को गन्ने के खेत से 22 साल की युवती का शव मिला. ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची शव को बरामद किया और उसकी शिनाख्त कर जांच पड़ताल में जुटी है.

युवती बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. 24 अगस्त की सुबह घर से रामपुर ज़िले के सेफ़नी कस्बे स्थित एक हेल्थ केयर क्लीनिक में जाने के लिए वह निकली थी. तभी से वह लापता हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला. परिजन लगातार तलाश करते रहे, पुलिस को गुमशुदगी की सूचना भी दी लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

बहन ने बताया कि उनके घर में 2 बहन और 2 भाई हैं. 24 अगस्त को वह क्लीनिक के लिए निकली और उसी दिन से लापता हो गई. तलाश की गई लेकिन उसका पता नहीं चल सका. परिजनों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है.

फ़िलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है.

एसपी रूरल कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में 22 साल की लापता युवती का शव कुंदरकी थाना क्षेत्र के चक फ़ाज़लपुर में गन्ने के खेत से बरामद हुआ. वह 24 अगस्त से लापता हुई थी. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

