तुझे देख लेंगे... मुरादाबाद नगर आयुक्त को घर में घुसकर 3 युवकों ने दी धमकी, मचाया हुड़दंग - IAS DIVYANSHU PATEL RECEIVED THREAT

मुरादाबाद नगर आयुक्त के आवास पर पहुंचे 3 युवक, दे डाली धमकी ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 1:43 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 1:56 PM IST 3 Min Read

मुरादाबाद : प्रदेश के मुरादाबाद में तैनात नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के आवास में घुसकर कुछ दबंगों ने हुड़दंग मचाया और धमकी दे डाली. आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनको भी जान से मारने की धमकी देकर चले गए. कुछ समय बाद सुरक्षा कर्मियों ने हुड़दंग करने वाले युवकों को धर दबोचा और लोकल थाने की पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया. घटना का CCTV वीडियो (Video Credit; ETV Bharat) नगर आयुक्त के पद पर तैनात IAS अधिकारी दिव्यांशु पटेल के घर पर 3 युवकों ने अपनी दबंगी दिखाई. उनके घर के गेट पर पहुंचकर, अंदर घुसने का प्रयास किया साथ ही वहां मौजूद सुरक्षा तैनातियों को भी धमकाया. नगर आयुक्त के आवास पर सुरक्षा में तैनात होमगार्ड राजेंद्र सिंह ने एक तहरीर सिविल लाइन थाने में देकर. नगर आयुक्त के आवास पर देख लेने की धमकी देने वाले तीनों युवकों के तहत हुड़दंग मचाने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के तहत कई नगर निगम की जमीनों से कब्ज़ा मुक्त करवाया है. साथ ही विकास कार्य को आगे बढ़ाया हैं. जिसकी वजह से उन्हें कई बार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है.



होमगार्ड ने बताया घटनाक्रम : होमगार्ड राजेन्द्र सिंह के साथ मो. युनुस नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के पीलीकोठी स्थित आवास पर तैनात थे. उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे चार युवक नगर आयुक्त के घर के गेट पर आये और धमकाकर बोले कि गेट खोलो हमें आज तुम्हारे नगर आयुक्त को देखना है बहुत हीरो बनता है. आज हम उसको जान से मार देंगें.

होमगार्ड ने अन्य स्टाफ की सहायता से इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की, तो दोनों ने हम लोगों को भी जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये. उसी समय उनकी जेब से भागते समय 2 कागज फोटो स्टेट के गिरे, जिनमें एक आधार कार्ड पर नाम अहमद रजा, पुत्र बाबू खान गुमसानी संभल और दूसरे आधार कार्ड पर श्री मोईन निवासी अशोक नगर कंजरी सराय मुरादाबाद लिखे हुए थे. वहीं जाते समय दोनों युवक धमकी देकर गये कि थोड़ी देर बाद फिर आयेगें, तुम्हें इन्तेजाम करना है कर लेना, आज हम अपना बदला पूरा करके ही जायेगें. रात को करीब सवा आठ बजे स्पलैण्डर मोटर साईकिल से 3 व्यक्ति पीलीकोठी चौराहे पर आये और मोटर साईकिल छिपाकर नगर आयुक्त के बंगलें पर पहुँचे. जिन्हें हम दोनों ने नगर निगम के चपरासी कमल की मदद से पकड़ लिया. पकडे गए युवकों में से अहमद रजा 22 वर्ष निवासी ग्राम गुमसानी थाना असमोली, जिला संभल वर्तमान निवासी ग्राम भाडली पाकबाड़ा थाना का रहने वाला है. अभी भटनागर 18 वर्ष निवासी ग्राम गुमसानी थाना असमोली, जिला संभल का रहने वाला है. विमल 18 वर्ष हेमपुर थाना असमोली का रहने वाला है. तीनों पकड़े हुए व्यक्तियों ने मोटर साईकिल पीलीकोठी के पीछे लकी दाल वाले के पास पेड़ के नीचे खड़ी कर रखी थी. तीनों पकड़े हुए व्यक्तियों तथा मोटर साईकिल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



