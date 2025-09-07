ETV Bharat / state

यूपी में नर्म पड़ा मानसून; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 95 और पश्चिम में 2% कम हुई बारिश, आज इन इलाकों के लिए अलर्ट

यूपी में मानसून. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 9:27 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. इस अवधि में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई. इसके अलावा, राज्य में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.01 मिमी के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो किसामान्य से 94% कम है. वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 6. 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से दो प्रतिशत कम है. यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, आगरा बारिश का अनुमान है.