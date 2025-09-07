ETV Bharat / state

यूपी में नर्म पड़ा मानसून; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 95 और पश्चिम में 2% कम हुई बारिश, आज इन इलाकों के लिए अलर्ट

लखनऊ में हल्की बारिश का अनुमान, तेज धूप से उमस भरी गर्मी में इजाफा.

यूपी में मानसून.
यूपी में मानसून.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. इस अवधि में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई. इसके अलावा, राज्य में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.01 मिमी के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो किसामान्य से 94% कम है. वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 6. 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से दो प्रतिशत कम है.

यूपी में मानसून.
यूपी में मानसून.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, आगरा बारिश का अनुमान है.

यूपी में मानसून.
यूपी में मानसून.

लखनऊ में आज हल्की बारिश: लखनऊ में शनिवार सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली और अधिकतम आर्द्रता 92% व न्यूनतम आर्द्रता 69% रही. सामान्य से अधिक आद्रता होने तथा तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी मे वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी में मानसून.
यूपी में मानसून.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में 60 प्रतिशत कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 60% कम है. वहीं एक जून से लेकर 6 सितंबर तक अनुमानित बारिश 634 मिलीमीटर के सापेक्ष 642.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से एक प्रतिशत अधिक है.

