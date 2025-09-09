ETV Bharat / state

यूपी में मानसून की रफ्तार पर ब्रेक; पूर्वी यूपी में 73% कम बारिश, आज 22 जिलों में अलर्ट

इन जिलों में बारिश का अलर्ट: बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 73% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.1 मिमी के सापेक्ष 3.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 25% कम है.

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर तथा पूर्वी में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन भी हुआ.

पिछले 24 घंटे में 56 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.99 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 56% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 8 सितंबर तक अनुमानित बारिश 647 मिलीमीटर के सापेक्ष 647.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में आज साफ रहेगा आसमान: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह के समय आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. वहीं, दोपहर बाद अचानक मौसम ने यूटर्न लिया और काले बादल छा गए. देखते ही देखे कई जगहों पर जोरदार बारिश शुरू हो गई. झमाझम बारिश होने तथा तेज हवाओं के चलने से मौसम सुहावना हो गया. दोपहर बाद लगातार रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही. अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सोमवार को 33 डिग्री सेल्सियस हो गया. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और दिन में बादलों की भी आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले चार-पांच दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

