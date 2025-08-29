लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई. जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गर्जन तथा बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई. पिछले 48 घंटे में प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिर से सुस्त हुई है. जिसकी वजह से आसमान साफ है. तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य की अपेक्षा 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. जिससे उमस भरी गर्मी में एक बार फिर से इजाफा हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. उसके बाद फिर से कुछ क्षेत्रों में हल्की व कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.8 मिमी के सापेक्ष 0.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 87% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.01 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 54% कम है.

इन जिलों में बारिश का अनुमान: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.

यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में बारिश के आसान नहीं: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिलने तथा मौसम में 91% तक आद्रता होने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि समान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में 72 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.3 के सापेक्ष 1.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 72% कम है. वही, एक जून से 28 अगस्त तक अनुमानित बारिश 577.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 566.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से दो प्रतिशत कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मानसूनी द्रोणी आगे खिसकने की वजह से उत्तर प्रदेश में अभी 48 घंटे तक मानसून सामान्य बना रहेगा. प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 48 घंटे बाद फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है. जिससे प्रदेश से कई इलाकों में भारी व कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है. आने वाले 72 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है.

