लखनऊ : यूपी में मानसून ने वापसी कर ली है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. वहीं, पिछले 24 घटे के दौरान यूपी के दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त, पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं झोंकेदार हवा भी दर्ज की गई. इसकी अधिकतम गति लखनऊ एयरपोर्ट पर 46 किमी/घंटा दर्ज की गई है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 6 मिमी के सापेक्ष 2.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 62% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.1 मिमी के सापेक्ष 3.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 24% कम है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

लखनऊ में आज गरज-चमक के साथ बारिश: राजधानी में गुरुवार को मुख्यतः आसमान साफ रहा. दिन में कई बार बादलों की आवाजाही रही. कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं. दिन में बादल छाए रहने और हवा चलने के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में मानसूनी बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में 47 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 47% कम है. वहीं, एक जून से 21 अगस्त तक अनुमानित बारिश 525.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 524.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज से मानसून रफ्तार पकड़ेगा. प्रदेश के 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. आने वाले तीन-चार दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

