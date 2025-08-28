ETV Bharat / state

यूपी में 2 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट; चलेंगी तेज हवाएं, आज 24 जिलों के लिए चेतावनी जारी - HEAVY RAIN ALERT IN UP

पिछले 24 घंटे में 69 फीसदी कम हुई बारिश, लखनऊ में रहेगी बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश का अनुमान.

30 अगस्त से यूपी में होगी जोरदार बारिश.
30 अगस्त से यूपी में होगी जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:33 AM IST

लखनऊ : यूपी में पिछले एक-दो दिन से मानसून ने राहत दी है. लेकिन, 2 दिन बाद 30 अगस्त से भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर गुजरे निम्न दबाव क्षेत्र का असर कमजोर होने तथा कोई सक्रिय मानसूनी स्थिति न होने के कारण फिलहाल पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में हल्की बारिश की संभावना है. 2 दिन बाद पुनः निम्न दबाव के चलते मानसून की सक्रियता में वृद्धि होगी और जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई. ज्यादातर जिले शुष्क रहे.

बारिश के टॉप 5 जिले.
बारिश के टॉप 5 जिले. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 73% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.6 के सापेक्ष 2.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 64% कम है.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में गुरुवार को बारिश का IMD अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी में पिछले 24 घंटे में कुल बारिश.
यूपी में पिछले 24 घंटे में कुल बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में हल्की बारिश का अनुमान: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली. दिन में बादलों की भी आवाजाही रही. अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री से. अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में 30 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट.
यूपी में 30 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में 69 फीसदी कम हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 के सापेक्ष 2.01 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 69% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 27 अगस्त तक अनुमानित बारिश 571 मिमी के सापेक्ष 564.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से एक प्रतिशत कम है.

प्रदेश में होगी भारी बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मानसूनी गतिविधियां सामान्य होने के कारण कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. 30 अगस्त को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्रफल सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. आने वाले चार-पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़-बारिश; प्रयागराज के निचले इलाकों में बढ़ी परेशानी, फर्रुखाबाद में बिजली आपूर्ति अब तक ठप

