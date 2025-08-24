लखनऊः यूपी में एक बार फिर से मानसून की मेहरबानी शुरू हो गई है. बीते 24 घंटे में वाराणसी में सबसे अधिक 138.8 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. इसके बाद दूसरा नंबर पर सोनभद्र का रहा. मौसम वैज्ञानिकों ने रविवार को गाजीपुर-मऊ-बलिया समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं मौसम का हाल.
उम्मीद से ज्यादा हुई बारिशः पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 8.3 मिनी के सापेक्ष 9.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 18% अधिक है. वही 1 जून से 23 अगस्त तक पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 573.7 मिली मीटर के सापेक्ष 505.2 मिनी रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 12% कम.
लखनऊ के मौसम पर एक नजरः लखनऊ में शनिवार को मौसम सुबह के समय सुहावना रहा इसके बाद आसमान साफ रहा. इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हुई कुछ देर तक रिमझिम बारिश होने के बाद फिर से मौसम साफ हुआ. वही शाम के समय फिर से मौसम बदला और लगभग आधे घंटे जोरदार बारिश हुई आधे घंटे की जोरदार बारिश से शहर में कई जगह जलभराव की समस्या नजर आई. शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.
आज लखनऊ का मौसम कैसा रहेगाः मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है वही आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश व अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में 24 और 25 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी व कुछ स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. इस कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवा भी चलेगी. 25 अगस्त के बाद ही मौसम सामान्य होगा.
