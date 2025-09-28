ETV Bharat / state

यूपी को डरा रही मानसून की विदाई; 24 घंटे में 65% अधिक बारिश, 30 जिलों में तूफान के आसार

यूपी के मिर्जापुर में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 21.8 मिमी बारिश हुई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून की विदाई बेला चल रही है. मानसून की यह विदाई बेला पूरे यूपी में कहर बनकर टूट रही है. बात बीते 24 घंटे की करें तो मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है. जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थान पर गरज-चमक के साथ मध्यम तथा भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान कहीं-कहीं बिजली भी गिरी.

पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.5 मिमी के सापेक्ष 3.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 52 प्रतिशत अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.8 मिमी के सापेक्ष 1.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 123 प्रतिशत अधिक है.

यूपी के 30 जिलों में तूफानी बारिश के आसार: मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद हरदोई, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र में रविवार को तूफानी बारिश होने के आसार जताए हैं.

यूपी में बंपर बारिश: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मिमी के सापेक्ष 3 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक है. वहीं 1 जून से 27 सितम्बर तक अनुमानित बारिश 740 मिमी के सापेक्ष 700 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 5 प्रतिशत कम है.

कहां कितनी हुई बारिश