यूपी को डरा रही मानसून की विदाई; 24 घंटे में 65% अधिक बारिश, 30 जिलों में तूफान के आसार
पिछले 24 घण्टे में अनुमानित बारिश 1.8 मिमी के सापेक्ष 3 मिमी हुई. वहीं 1 जून से अब तक बारिश 5 प्रतिशत कम हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 10:10 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून की विदाई बेला चल रही है. मानसून की यह विदाई बेला पूरे यूपी में कहर बनकर टूट रही है. बात बीते 24 घंटे की करें तो मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है. जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थान पर गरज-चमक के साथ मध्यम तथा भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान कहीं-कहीं बिजली भी गिरी.
पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.5 मिमी के सापेक्ष 3.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 52 प्रतिशत अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.8 मिमी के सापेक्ष 1.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 123 प्रतिशत अधिक है.
यूपी के 30 जिलों में तूफानी बारिश के आसार: मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद हरदोई, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र में रविवार को तूफानी बारिश होने के आसार जताए हैं.
यूपी में बंपर बारिश: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मिमी के सापेक्ष 3 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक है. वहीं 1 जून से 27 सितम्बर तक अनुमानित बारिश 740 मिमी के सापेक्ष 700 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 5 प्रतिशत कम है.
कहां कितनी हुई बारिश
- मिर्जापुर 21.8 मिमी
- हमीरपुर 21 मिमी
- गाजीपुर 19 मिमी
- वाराणसी 18 मिमी
- सोनभद्र 14 मिमी
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में तेज धूप खिली. वहीं, दोपहर में अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी. जिससे भीषण गर्मी से लखनऊ के लोगों को हल्की राहत मिली. अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा.
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी. हल्की बारिश होने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी का मौतम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से आने वाले 5 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
