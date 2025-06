ETV Bharat / state

यूपी में मानसून का 'टूर्नामेंट': बलरामपुर-मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा बादलों की 'बैटिंग', आज इन जिलों में होगी जोरदार बारिश - UP RAIN

कानपुर में रविवार को जोरदार बारिश के बीच ग्रीनपार्क स्टेडियम का नजारा. ( etv bharat )

Published : June 30, 2025 at 10:34 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 10:42 AM IST

लखनऊः यूपी में एक बार फिर से मानसून का रेन डांस शुरू हो गया है. बीते 24 घंटों में कानपुर, अलीगढ़ और पीलीभीत समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है. वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.



ये वजह सामने आई है: मौसम विभाग की मानें तो रविवार को दक्षिणी-पश्चिमी बांग्लादेश और संलग्न पश्चिम बंगाल पर विकसित हो रहे निम्न दबाव के चलते यूपी में मानसूनी बारिश एक बार फिर से तेज हो गई है. रविवार को प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाको में जोरदार बारिश हुई. मानसून मीटर. (etv bharat gfx) कल कहां हुई ज्यादा बारिश. (etv bharat gfx) आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्टः मौसम विभाग के मुताबिक बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना है.

