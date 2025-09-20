ETV Bharat / state

यूपी के इन 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानिए मानसून का हाल

मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया, किन जिलों में बारिश होगी, कहां मौसम रहेगा शुष्क, जानिए.

up monsoon-heavy-rain-lightning-alert-more-than-15-districts-strong-winds-rain-lucknow-update-aaj ka mausam
प्रतीकात्मक फोटो. (ani.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read
लखनऊः यूपी में बीते तीन दिनों से बारिश जारी है. बीते 24 घंटों में मानसून पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा है. शायद यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वी यूपी के 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है. वहीं, कुछ जिलों में बिजली चमकने की भी आशंका भी जताई गई है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में.

बीते 24 घंटे में कितनी ज्यादा बारिशः पूर्वी यूपी में बीते 24 घंटे में 5.4 मिमी बारिश होने की संभावना थी. यहां 6.8 मिमी बारिश हुई है. यह अनुमान से 26 फीसदी अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मानसून मीटर. (etv bharat gfx.)

आज इन जिलों में बारिश की संभावनाः गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर तथा आसपास गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

किस जिले में कितनी बारिश. (etv bharat gfx.)
लखनऊ का मौसमः राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. मौसम साफ रहने की संभावना है.
मौसम विभाग का अलर्ट. (imd alert.)
मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

