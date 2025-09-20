यूपी के इन 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानिए मानसून का हाल
मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया, किन जिलों में बारिश होगी, कहां मौसम रहेगा शुष्क, जानिए.
लखनऊः यूपी में बीते तीन दिनों से बारिश जारी है. बीते 24 घंटों में मानसून पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा है. शायद यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वी यूपी के 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है. वहीं, कुछ जिलों में बिजली चमकने की भी आशंका भी जताई गई है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में.
बीते 24 घंटे में कितनी ज्यादा बारिशः पूर्वी यूपी में बीते 24 घंटे में 5.4 मिमी बारिश होने की संभावना थी. यहां 6.8 मिमी बारिश हुई है. यह अनुमान से 26 फीसदी अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
आज इन जिलों में बारिश की संभावनाः गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर तथा आसपास गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
