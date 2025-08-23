लखनऊ/वाराणसीः यूपी में बीते 24 घंटों में मानसून ने अपनी सलामी दे दी है. कई जिलों में हल्की और मध्यम के साथ ही भारी बारिश भी हुई है. वाराणसी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले 24 घंटों में यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा. चलिए जानते हैं आज के मौसम के बारे में.

बीते 24 घंटों में कितनी बारिश हुईः पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 8 मिली मीटर के सापेक्ष 7.4 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो की समान्य से 8% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.01 मिमी के सापेक्ष 1.3 मिमी रिकॉर्ड की गई जो की समान्य से 79% कम है.

वाराणसी में बारिश से जलभराव. (etv bharat)

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.

बीते 24 घंटों में हुई बारिश. (etv bharat gfx)



इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाः बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी.

मौसम विभाग की ओर से जारी किया अलर्ट. (imd alert)

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही बादलों की आवा जाहि रही कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश भी हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है वह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घर चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं, आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है. बारिश का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा. अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है.





