यूपी में 24 घंटे में मानसून का कमबैक, 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज के मौसम का हाल जानिए - UP MONSOON NEWS

बीते 24 घंटे में सहारनपुर में सबसे ज्यादा हुई बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट.

up monsoon-active-again-in-up-24-hours-heavy-rain-warning-22-to-25-august-2025
यूपी के मौसम का हाल. ((प्रतीकात्मक) ani)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read

लखनऊः यूपी में बीते 24 घंटे के भीतर मानसून का फिर कमबैक हो रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने चार दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश सहारनपुर में हुई है. चलिए जानते हैं मौसम के बारे में. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी 24 घंटे बाद मानसून और अधिक सक्रिय होगा. पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके बाद पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में 22 से लेकर 25 अगस्त तक जोरदार बारिश होने की संभावना है.

बीते 24 घंटे का मौसम कैसा रहाः बता दें कि बीते 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.8 मिलीमीटर की जगह एक मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 89% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.4 मिलीमीटर की जगह 11.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 59% अधिक है. कई जिलों में उमस और गर्मी में इजाफा हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 24 घंटे यानी 20 अगस्त से यूपी में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने जा रहा है. खासकर 22 से 25 अगस्त तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.

up monsoon-active-again-in-up-24-hours-heavy-rain-warning-22-to-25-august-2025
बीते 24 घंटे में ज्यादा बारिश वाले 5 जिले. (etv bharat gfx)
up monsoon-active-again-in-up-24-hours-heavy-rain-warning-22-to-25-august-2025
मानसून मीटर. (etv bharat gfx)
लखनऊ का मौसमः राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. दिन के समय कई बार बादलों की आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
up monsoon-active-again-in-up-24-hours-heavy-rain-warning-22-to-25-august-2025
यूपी के मौसम का हाल. (imd lucknow)
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में 22 से लेकर 25 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दो-तीन दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी.

UP RAINRAIN ALERT IN UTTAR PRADESHUP BARISHयूपी में मानसून बारिशUP MONSOON NEWS

