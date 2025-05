ETV Bharat / state

मेरठ की अग्निवीर; पिता का साया नहीं फिर भी हौसले बुलंद, अग्निवीर-भर्ती में AIR 2 रहीं प्रियांशी अब एयरफ़ोर्स करेंगी ज्वाइन, जानिए कैसे मिली प्रेरणा - PRIYANSHI TOMAR RANK 2 IN AGNIVEER

मेरठ की प्रियांशी तोमर की सफलता, अग्निवीर-भर्ती में AIR 2 ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : ''म्हारी छोरियां छोरो से कम है के'' दंगल मूवी का ये डायलॉग प्रियांशी तोमर पर बिल्कुल फिट बैठता है. मेरठ से लगभग 20 किलोमीटर दूर बढ़ला कैथवाड़ा गांव की रहने वाली प्रियांशी तोमर ने अग्निवीर परीक्षा बीते वर्ष नवंबर माह में दी थी, तब सिर्फ इतना ही विचार उनके मन में था कि सेना में जाकर देश की सेवा करनी है. ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाली प्रियांशी ने ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत कि आईये जानते हैं ये जोश, जूनून, ज़ज्बा कहां से आया और कैसे उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. प्रियांशी बताती हैं कि उनके दादाजी सेना में थे. हमेशा उनसे प्रेरणा मिली. दादाजी जब फ़ौज के अपने अनुभव बताते थे, तो वह भी उनसे यही कहती थीं कि एक दिन वह भी फ़ौजी की वर्दी पहनेंगी. प्रियांशी ने अपनी हाईट की वजह से एयरफ़ोर्स चुना. मेरठ की प्रियांशी को मिली अग्निवीर एयरफोर्स में दूसरी रैंक (Photo Credit; ETV Bharat)



बिना पिता के हौसला साथ था : प्रियांशी ने बताया जब वह हाईस्कूल में पढ़ाई कर रही थीं, तब पिता का देहांत हुआ. पिता का साया सिर पर नहीं था. दादा जी भी दुनिया को अलविदा कहकर चले गये. अपने मन की बात मां (मोनी) और दादी मां को बताई और अपने सेना ज्वाइन करने के सपने को लेकर बात की. उन्हें परिवार का पूरा साथ मिला. NCC में C लेवल का सर्टिफिकेट भी हासिल : प्रियांशी बताती हैं कि स्कूल के दिनों में ही NCC ज्वाइन किया था. उसके बाद ग्रेजुएशन में C सर्टिफिकेट भी पा लिया. जब अग्निवीर के लिए आवेदन किया तब यह मान कर चल रहीं थी कि चयन जरूर होगा. उन्हें ये तो भरोसा था कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की परिवार का साथ मिला, उन्हें एक अवसर तो जरूर मिलेगा लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी रैंक भी अच्छी आने वाली है. इस सफलता पर वह प्रसन्न हैं परिवार में भी सब बहुत खुश हैं. प्रियांशी की अग्निवीर बनने की कहानी (Video Credit; ETV Bharat)



अनुशासन में रहते हुए करें मेहनत होगें सफल : प्रियांशी कहती हैं उनके लिए यह बहुत प्राउड मूमेंट है कि वह अपने पूरे क्षेत्र में से अकेली ऐसी बेटी हैं जो अब एयरफोर्स जॉइन करेंगी. बाकी युवाओं से भी यह कहना चाहेंगी कि अगर आपने कोई सपना देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, अगर आप अनुशासन में रहते हुए मेहनत करते हैं तो एक दिन निश्चित ही सफल हो जाएंगे.





ऐसे की परीक्षा की तैयारियां : प्रियांशी ने 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी करी. बाकी उन्होंने यू ट्यूब प्लेटफार्म से क्लासेस लिए. उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी मेहनत के बल पर आगे भी देश सेवा देने के लिए जो परीक्षा होगी उन पर खरी उतरेंगी. आने वाले दिनों में उनकी ट्रेनिंग शुरु हो जाएगी. अग्निवीर योजना को वे युवाओं का भविष्य बदलने वाला फैसला मानती हैं. वो कहती हैं कि देश की सेवा करने का मौका मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है. वर्तमान में प्रियांशी बीएसई कर रहीं. प्रियांशी ने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके 2 भाई हैं, एक छोटा भाई नितेश और बड़ा भाई प्रिंस. सेना में जाने का उनका भी सपना है. प्रियांशी का छोटा भाई भी NDA की तैयारी में जुटा है. प्रियांशी ने बताया कि मेहनत करते रहिए चुनौती भी सभी के साथ होती हैं, असफलता भी कई बार मिलती है.



क्या प्रियांशी का सपना अग्निवीर बनना था? : इस सवाल के जवाब में वह कहती हैं कि उनका सपना सेना में जाने का था. आज वह पूरा हुआ है अब वह अग्निवीर हैं, आगे भी मेहनत करेंगी. इस सफलता का श्रेय प्रियांशी अपने परिवार को देती हैं. वह कहती हैं कि बचपन से आज तक परिवार ने पूरा सहयोग किया है, साथ ही परिवार के साथ एक अच्छे गुरू और मार्गदर्शक का होना भी महत्वपूर्ण होता है. प्रियांशी AFCAT की एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा आयोजित एक परीक्षा) की तैयारी कर रही हैं.



प्रियांशी का मानना है कि यदि आप एक लड़की हैं तो आपके सामने कुछ ज्यादा चुनौतियां होती हैं और ऐसे में आपको प्रूफ करना होता है. इसके लिए आपको अथक प्रयत्न करने चाहिए और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. ऐसे मिली रैंकः बता दें कि Result में प्रियांशी को तीसरी रैंक मिली थी, लेकिन दूसरे नंबर पर जो प्रतियोगी थी वह मेडिकल में अनफिट हो गई. इस वजह से प्रियांशी को दूसरी रैंक मिल गई.



