मेरठ : ग्रेटर नोएडा इण्डिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इसी महीने होने जा रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के 4 मंडल के ऐसे युवाओं के लिए खास मौका है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी हाल ही में कॉलेज से पास आउट हैं. उन्हें यहां आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिल सकता है. आइए जानते हैं कैसे...

दीपेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग, मेरठ (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 : मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा मंडल के उन युवाओं के लिए ये आयोजन ख़ास हो सकता है, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हैं या किसी भी संस्थान से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं. ट्रेड शो में सीएम योगी युवा कॉन्क्लेव आयोजन में आ सकते हैं. कॉनक्लेव में 150 से अधिक इनोवेटिव बिजनेस, फ्रेंचाइजी ब्रॉण्ड्स के अलावा अलग-अलग उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी. जिससे वहां पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ हो सकता है.

उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे युवाओं के पास अगर कोई अच्छा आइडिया है और वे उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सीएम युवा उद्यमी योजना में लोन भी दिलाया जाएगा. विशेष रूप से विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के अन्तिम वर्ष के छात्रों और पास आउट छात्रों को अलग-अलग बिजनेस अवसरों से जोड़कर उनको स्वरोजगार देने के उद्देश्य से सीएम युवा कॉनक्लेव में बुलाया जाएगा.

ट्रेड शो के ख़ास कांक्लेव में शामिल होने के बाद ऐसे युवा अगर अपनी रचनात्मक सोच के बल पर भी कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार का साथ मिल सकता है. कॉन्क्लेव में में किसी तरह की समस्या छात्रों को ना हो, इसके लिए अलग-अलग जिलों के ऐसे स्टूडेंट्स को अलग-अलग दिन शामिल होने का अवसर मिलेगा.



जानिए कब कौन से जिले से कितने युवाओं को बुलावा

मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जिले के 200 युवाओं को 25 सितंबर को वहां बुलाया गया है.

इसी प्रकार गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ के 200 युवाओं को 26 सितंबर को.

आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के 50 छात्रों को 27 सितंबर को कॉन्क्लेव में बुलाया गया है.

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के 50 छात्रों को 28 सितंबर में एक्सपोजर विजिट का अवसर मिलेगा.

अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस जिले के 50 छात्रों को 29 सितंबर को कॉन्क्लेव में शामिल होने का मौका मिलेगा.

20 सितंबर तक युवा वहां जाकर ये जान सकेंगे कि किस तरह की उद्योग से जुड़ी इंडस्ट्रीज वहां हैं, आखिर क्या कुछ कर सकते हैं.

अगर युवा अपने किसी आईडिया पर काम करना चाहते हैं, तो ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उन्हें सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत उन्हें लोन देकर उनकी इकाईयां लगाने में भी सहयोग करेंगे.

ऐसे युवा छात्र जो कि इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, नए अनुभव लेना चाहते हैं.

वे अपने जिला उद्योग केंद्र पर जाकर भी सम्पर्क कर सकते हैं.

20 सितंबर तक सभी छात्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश मिल चुके हैं.



यह भी पढ़ें : यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो; कल हैदराबाद की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के कारोबारियों का रोड शो