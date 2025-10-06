ETV Bharat / state

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मनाया जा रहा शरद पूर्णिमा का त्योहार

ठाकुर जी सफेद रंग की पोशाक धारण करते हैं और जगमोहन के चबूतरे पर श्रद्धालुओं को देते दर्शन.

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मनाया जा रहा शरद पूर्णिमा का त्योहार (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 3:34 PM IST

मथुरा: वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. ठाकुर जी को सफेद रंग की पोशाक धारण करके बगलबंदी मोर मुकुट और बांसुरी धारण करते हुए ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं देर रात चांदनी रात में केसर युक्त खीर का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं.

शरद पूर्णिमा: विश्व प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा के पर्व पर मंदिर परिसर में विशेष सजावट के साथ ठाकुर जी सफेद रंग की पोशाक धारण किए हुए हैं. मंदिर के द्वार खोलते ही सेन आरती के बाद श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किया. मंदिर प्रांगण में सफेद रंग के गुब्बारे के साथ दूधिया रंग से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. वर्ष में एक दिन शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी सफेद रंग की पोशाक धारण करते हैं और जगमोहन के चबूतरे पर विराजमान कराकर ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं

लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर: शरद पूर्णिमा के अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ ठाकुर जी के दर्शन को लेकर अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है. दूर-दराज से आ रहे श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं. जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग और एकल मार्ग की व्यवस्था की है. गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश द्वार और 1 नंबर से निकासी द्वार बनाया गया है.

वाहन पार्किंग की व्यवस्था: नोएडा, आगरा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था पानी गांव, सौसिया पार्किंग और दारूक पार्किंग में वाहन खड़ी करने की व्यवस्था की गई है. दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए मल्टी पार्किंग के साथ अस्थाई पार्किंग भी वृंदावन में बनाई गई हैं. शरद पूर्णिमा पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने का अनुमान लगाया गया हैं.

यह भी पढ़ें : शरद पूर्णिमा; आज आसमान से अमृत वर्षा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये हैं उपाय, इन मंत्रों का करें जाप

