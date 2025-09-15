ETV Bharat / state

मेरठ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले-हिंदुत्व को जगाना होगा, सनातन जैसा कोई उदार नहीं

मेरठ में रामभद्राचार्य कर रहें रामकथा का वाचन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 15, 2025 at 10:45 AM IST

मेरठ: जगद्गुरु रामभद्राचार्य इन दिनों मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा का वाचन कर रहे हैं. शुरुआत में बारिश कथा के आयोजन में परेशानी बनी. रामभद्राचार्य ने इस पर कहा कि उनकी कथा को केवल सिंह और सिंहनी ही सुनने आते हैं. वहीं, दिनभर उनके दर्शन के लिए लोग आर्मी एरिया में आते रहे. हालांकि, रविवार को कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुत्व को जगाना होगा. साथ ही कहा कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई हो ही नहीं सकता. भारतीय वैदिक संस्कृति अगर पढ़ ली जाए तो कोई झंझट होगा ही नहीं. लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (Video Credit; ETV Bharat) जातिवाद पर बोले जगदगुरू: मनुस्मृति को लेकर रामभद्राचार्य ने कहा कि संस्कृत न जानने के कारण लोगों ने मनुस्मृति का अपमान किया है. उन्होंने मनु स्मृति का अपमान करने वालों पर भी कथा के दौरान प्रहार किया है. वह कहते हैं कुछ लोग जो पढे-लिखे नहीं हैं, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया पर इससे मनुस्मृति का तो कुछ नहीं बिगड़ा. जो चाहे जितनी मनुस्मृति जला दें, हम फिर से लिखवा देंगे. कहा कि मनुस्मृति में जातियां बनाई गई थीं, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने तो जातिवाद बना दिया. सत्ता हासिल करने के लिए दुष्प्रचार हो रहा है. महिलाओं और बच्चों के लिए संस्कारों पर जोर: जगदगुरू ने बच्चों को संस्कारित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई और बेटों को महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्वों के गुण सिखाने चाहिए.