मेरठ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले-हिंदुत्व को जगाना होगा, सनातन जैसा कोई उदार नहीं
जगद्गुरु ने कहा-भारतीय वैदिक संस्कृति अगर पढ़ ली जाए, तो कोई झंझट होगा ही नहीं.
मेरठ: जगद्गुरु रामभद्राचार्य इन दिनों मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा का वाचन कर रहे हैं. शुरुआत में बारिश कथा के आयोजन में परेशानी बनी. रामभद्राचार्य ने इस पर कहा कि उनकी कथा को केवल सिंह और सिंहनी ही सुनने आते हैं. वहीं, दिनभर उनके दर्शन के लिए लोग आर्मी एरिया में आते रहे. हालांकि, रविवार को कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुत्व को जगाना होगा. साथ ही कहा कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई हो ही नहीं सकता. भारतीय वैदिक संस्कृति अगर पढ़ ली जाए तो कोई झंझट होगा ही नहीं. लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा.
जातिवाद पर बोले जगदगुरू: मनुस्मृति को लेकर रामभद्राचार्य ने कहा कि संस्कृत न जानने के कारण लोगों ने मनुस्मृति का अपमान किया है. उन्होंने मनु स्मृति का अपमान करने वालों पर भी कथा के दौरान प्रहार किया है. वह कहते हैं कुछ लोग जो पढे-लिखे नहीं हैं, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया पर इससे मनुस्मृति का तो कुछ नहीं बिगड़ा. जो चाहे जितनी मनुस्मृति जला दें, हम फिर से लिखवा देंगे. कहा कि मनुस्मृति में जातियां बनाई गई थीं, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने तो जातिवाद बना दिया. सत्ता हासिल करने के लिए दुष्प्रचार हो रहा है.
महिलाओं और बच्चों के लिए संस्कारों पर जोर: जगदगुरू ने बच्चों को संस्कारित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई और बेटों को महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्वों के गुण सिखाने चाहिए.
हिंदू परिवारों में 3 संतानें: उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू परिवारों में कम से कम तीन संतानें होनी चाहिए. रामभद्राचार्य के अनुसार, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए 67 फीसदी और पुरुषों के लिए 37 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो नारी के सम्मान को दर्शाता है.
सीएम योगी की सराहना: रामभद्राचार्य ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद राज्य में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है. अगर योगी सरकार की नीतियां नहीं होतीं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी खराब हो जाती. उनका कहना था कि हिंदुओं को जागरूक करना जरूरी है ताकि वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बनने से रोका जा सके.
नारी की स्थिति पर टिप्पणी: रामभद्राचार्य ने महिलाओं की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में लोग महिलाओं को बेबी और बीवी कहते हैं. उन्होंने यह भी सलाह दी कि भारतीय माता-पिता को अपने बच्चों को मदरसे और कान्वेंट स्कूलों में न भेजकर भारतीय संस्कृति-सभ्यता, वेद, पुराण और संस्कृत सिखाना चाहिए. उन्होंने कहा वेदों ने कभी किसी का अपमान नहीं किया. हिंदू धर्म जैसा उदार कोई हो ही नहीं सकता है, भारतीय वैदिक संस्कृति अगर पढ़ ली जाए तो कोई झंझट होगा ही नहीं. लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा.
हिंदू धर्म जैसा उदार कोई नहीं: रामभद्राचार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता चुके हैं. इसके साथ ही हिंदुत्व के महत्व पर जोर दिया. रामभद्राचार्य ने बीते दिनों कहा कि हिंदुओं पर संकट गहरा है और उन्हें अब मुखर होकर अपनी आवाज उठानी होगी. यह वक्त है जब हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें. हर घर में एक हिंदू धर्म पाठशाला बनानी चाहिए. इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए लोगों को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है.
