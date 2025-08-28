ETV Bharat / state

फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका, पश्चिमी यूपी के 700 से अधिक कॉलेजों के हजारों छात्रों को फायदा, मिलेगा ग्रेस मार्क्स - MEERUT CCSU NEWS

1 से 5 नंबर से फेल हुए छात्र अब होंगे पास, CCSU ने बदली व्यवस्था.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:39 PM IST

4 Min Read

मेरठ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में यूं तो बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन वहीं पहले जहां ग्रेस यानी कृपांक से भी छात्रों की नैय्या पार लग जाती थी, वहीं NEP 2020 में ये व्यवस्था नहीं थी. जिससे हजारों छात्र असफल हो जाते थे. लेकिन अब पश्चिमी यूपी का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय खास इंतजाम ऐसे छात्रों के लिए करने जा रहा है अब यहां कृपांक की व्यवस्था होने जा रही है.

डा. मुकेश कुमार शर्मा, मीडिया सेल प्रभारी, CCSU (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल CCSU के ऐसे छात्र जो किसी भी सेमेस्टर में सिर्फ इसलिए अपनी परीक्षा में असफल हुए हैं कि, उनके नंबर 1 से 5 तक कम थे. उन छात्रों के लिए अब ग्रेस का इंतजाम विश्वविद्यालय की तरफ से किया जा रहा है. इसको लेकर वीसी संगीता शुक्ला के निर्देश पर पूरी रुपरेखा भी तैयार कर ली गई है.

CCSU मेरठ के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक देखने में आ रहा था कि कई वर्ष बाद भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर अभी तक कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें कृपांक यानी ग्रेस मार्क्स या अतिरिक्त अंक का कोई प्रावधान नहीं था. ऐसे में अगर किसी छात्र या छात्रा का 1 या 2 अंक कम थे तो, वह फेल घोषित किये जाते थे. उन्हें पुनः उस सेमेस्टर की, उस विषय की परीक्षा को देना पड़ता था.

वहीं इस तरह के काफी मामले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे रिलेटेड महाविद्यालयों में थे. इससे उन स्टूडेंट्स को अब लाभ मिलेगा, जो किसी एक सेमेस्टर में 1 से लेकर 5 अंक की वजह से असफल हुए हैं, जबकि बाकी सेमेस्टर में वे पास हो गये तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है.

प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अभी वर्तमान में यूपी वेस्ट के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत जिले के लगभग 700 से अधिक कॉलेज के हजारों छात्रों को फायदा मिलने जा रहा है. अब ऐसे स्टूडेंटस जिनके कुल 5 अंक तक, अगर नंबर किसी सेमेस्टर में कम हैं तो उन्हें पास कर दिया जाएगा. शीघ्र ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा. इसका डाटा बेस भी तैयार कर लिया गया है. बच्चों के द्वारा जो स्पेशल बैक आदि को लेकर डिमांड की जाती है. इसके बाद वह भी कम हो जाएंगी. जल्द से जल्द इसे वेबसाइट पर भी रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा.

वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण निर्णय छात्रों के हित में लिया है. इससे ऐसे छात्रों की व्यर्थ की भागदौड़ बच जाएगी जो कि इस कैटेगरी में आते हैं.

एक नजर आंकड़ों पर :

  • फर्स्ट सेमेस्टर में 11359 छात्र ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी विषय में बैक लगी हुई है. यानी वे स्टूडेंट पास होने के लिए परीक्षाओं का इंतजार कर रहे.
  • अब 5 नंबर का ग्रेस मिलते ही 2740 छात्र पास हो जाएंगे.
  • इसी प्रकार 5वें सेमेस्टर में 5000 हजार बच्चे पास हो जाएंगे.
  • फर्स्ट सेमेस्टर में 64614 छात्र पास हुए थे. 5 अंक का ग्रेस मिलने पर 67354 छात्र पास हो जाएंगे.
  • इसी प्रकार अब उन छात्रों की पढ़ाई की नैय्या पार हो जाएगी जो कि, कुल 5 अंक से असफल घोषित किये गये थे.

विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं. हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय देर से इस बारे में ध्यान दे रहा है. पहले से गौर की जाती तो बहुत से बच्चे अपने आगे के भविष्य की प्लानिंग कर लेते.

