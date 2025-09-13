ETV Bharat / state

5 दिन में बनिए ड्रोन पायलट; ट्रेनिंग के बाद सरकारी-प्राइवेट नौकरी के मौके, 40 हजार तक सैलरी, खोल सकते हैं खुद की कंपनी

ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जानिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहां मिलती है जॉब ( Photo Credit; ETV Bharat )

शुरू कर सकते हैं खुद की कंपनी: मेंटेनेन्स और इंस्टॉलेशन का कोर्स करने के बाद युवा ड्रोन की रिपेयरिंग कर सकते हैं. अगर बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो बेसिक प्रशिक्षण के बाद DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन) से प्रमाणित संस्थान से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है.

यहां ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप स्मॉल RPC की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप स्मॉल ड्रोन ही उड़ाने के लिए योग्य होंगे. अगर मीडियम RPC ट्रेनिंग लेते हैं तो सिर्फ मीडियम ड्रोन को बतौर पायलट उड़ा सकेंगे.

शाॅर्ट टर्म कोर्स, फिर कमाई के अवसर: ड्रोन पायलट का कोर्स 5 दिन का होता है. इसमें 2 दिन थ्योरी की क्लासेज होती हैं. तीसरे दिन Simulator होता है, जिसमें वर्चुअली ड्रोन को पूरी तरह से ऑपरेट करना सिखाया जाता है. इसके बाद फिर जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है. इसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है. इसके बाद फिर चौथे और 5वें दिन फ्लाइंग क्लासेस होती हैं, जिसमें ड्रोन को कैसे हैंडल करना है, क्या उस वक़्त की जरूरी चीजें हैं. कौन से ऐसे नियम कायदे हैं, सुरक्षा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना एक ड्रोन पायलट के लिए जरूरी होता है वह सब RPC(रिमोट पायलट सर्टिफिकेट) कोर्स में सिखाया जाता है.

10 महीने पहले शुरू हुआ ट्रेनिंग सेंटर: मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (SVPUAT) के तकनीकी महाविद्यालय में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना दिसंबर 2024 में हुई. बात करें क्लासेस की तो एक बैच में 20-30 लोगों की शुरुआती थ्योरी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होती है. इसके बाद सिम्युलेटर व ग्राउंड पर छात्रों को रोटेशन बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाती है.

टेक्निकल क्षेत्र में हो रही तेजी: देश-दुनिया में आजकल तकनीकी पर खासा जोर है, ऐसे में ड्रोन रोजगार का एक बड़ा माध्यम बनकर सामने आया है. फिर चाहे युद्ध का मैदान हो, खेत-खलिहान या फिर कहीं कोई सर्वे का जरूरी काम. यही वजह है कि डिफ्रेंट क्षेत्रों में ड्रोन पायलट और टेक्नीशियन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

मेरठ : अब तक हम एक छोटे से ड्रोन को सिर्फ युद्ध के मैदान, शादी-ब्याह में वीडियोग्राफी के लिए उड़ते देखते रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है इसको चलाने वाले को मिल सकती हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरियां. अच्छी सैलरी में हो सकती है कमाई, वो भी सिर्फ 5 दिन का कोर्स करके. ईटीवी भारत आपको ऐसे खास कोर्स के बारे में बता रहा है, जिसकी ट्रेनिंग के बाद युवाओं के सामने ढेरों अवसर होंगे. हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिन्दूर में भी हम सभी ने ड्रोन की अहमियत देखी.

यूपी के इन जनपद में ड्रोन कोर्स (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए शुरुआती सैलरी: ड्रोन ऑपरेटर को शुरू में 20-40 हजार रुपए तक सैलरी मिल सकती है. अलग-अलग सरकारी, प्राइवेट विभागों में पैकेज, ट्रेनिंग कैटेगरी और क्वालिफिकेशन के अनुसार वेतन तय किया जाता है.

कई कैटेगरी के ड्रोन: साधारण ड्रोन के अलावा स्मॉल श्रेणी में जो ड्रोन होते हैं वह 2-25 किलोग्राम तक के होते हैं. इसकी क्षमता 24.8 किलोग्राम भार की होती है. वहीं, खेती-किसानी के लिए इसमें 10 लीटर स्प्रे लिक्विड भरकर काम में लिया जाता है. मीडियम ड्रोन का अधिकतम वजन 28 किलोग्राम हो सकता है. इसमें टैंक 10 लीटर का होता है पर 12 लीटर का भी ले सकते हैं.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाएं, सेना के जवान भी ले रहे ट्रेनिंग: मेरठ में (SVPUAT) और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग संस्थान में बतौर प्रशिक्षक सेवा दे रहीं अल्का बताती हैं, पश्चिमी यूपी में एकमात्र मेरठ के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है. यहां देश के अलग-अलग राज्य से आकर इच्छुक लोग ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं. आर्मी की अलग-अलग रेजिमेंट के जवान भी प्रशिक्षण ले चुके हैं. इसके अलावा काफी संख्या में महिलाओं ने भी यहां आकर अलग-अलग एफपीओ के माध्यम से ट्रेनिंग ली है. जो पहले अपने घर के ही कामकाज किया करती थीं, वे भी अब इस ख़ास कोर्स को करके अपने घर के आसपास में ही कमाई कर रही हैं.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

वह बताती हैं कि देश में कानूनन अगर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए RPC (रिमोट पायलट सर्टिफिकेट) ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि किसी भी ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस अनिवार्य होता है. अगर आपके पास RPC सर्टिफिकेट है तो ही ड्रोन उड़ाने के योग्य हैं. सर्टिफाइड पायलट बनने के लिए देश में किसी भी रिमोट पायलट ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप सर्टिफाइड पायलट बन सकते हैं.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

SVPUAT के वीसी के.के सिंह कहते हैं, यहां से सीखकर अनेकों युवा अलग-अलग क्षेत्र में तो सफल हो ही रहे हैं. वहीं खेती, किसानी, बागवानी में ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को बड़ी सफलता मिली है. किसानों के लिए ड्रोन किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें FPO (Farmers Producers Organisation) से जुड़े लोग भी ट्रेनिंग लेने आ चुके हैं. जो वीडियोग्राफ़ी फोटोग्राफी के क्षेत्र में और बेहतर करना चाहते हैं.

क्या कहते हैं ट्रेनर: मेरठ के ड्रोन पायलट ट्रेनिंग संस्थान और (SVPUAT) के ट्रेनर आयुष बताते हैं, ड्रोन को लेकर एलिमेंटरी असेंबली 2 दिन का कोर्स है. इसी प्रकार एडवांस असेंबली 4 दिन का कोर्स है. इसमें ड्रोन असेंबल करना सिखाया जाता है. कई बार थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

युवाओं में दिख रहा उत्साह: पंकज मेरठ के ही रहने वाले हैं और उन्होंने 5 दिन मीडियम RPC ( रिमोट पायलट सर्टिफिकेट) कोर्स को किया था. आज वह अच्छी सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में बतौर इंट्रक्टर अब बच्चों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रहे हैं. पंकज का कहना है कि इसको करने के बाद आप स्वतंत्र हकर नौकरी कर सकते हैं.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

कृषि, सर्विलांस, मैपिंग जैसे कई क्षेत्रों में मौका: सर्टिफाइड पायलट बनने के बाद तमाम अवसर युवाओं को मिल सकते हैं. क्योंकि इस समय इसकी बहुत डिमांड है. आज देश में तमाम सर्वे होते हैं, नक्शे तैयार होते हैं इसलिए सर्वे, मैपिंग, सर्विलांस जैसी कंपनियों में अब ड्रोन पायलट की जरूरत होती है.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे ही फोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी के फील्ड में भी तमाम ऐसे ड्रोन पायलट की डिमांड है. लगातार शादी समारोह से लेकर तमाम आयोजनों में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं. ऐसे में यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है. आने वाले समय में तो ड्रोन का चलन और भी बढ़ने वाला है.

कृषि क्षेत्र में भी इस तकनीकी से खेती-किसानी भी आसान हो गई है. ऐसे में किसानों के लिए भी ड्रोन बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं. इस क्षेत्र में खुद से भी ड्रोन खरीद कर फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं. एक दिन में एक ड्रोन कम से कम 20 से 30 एकड़ एरिया को कवर कर सकता है. इस तरह से काफी इनकम की जा सकती है.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

मीडिया और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बढ़ी डिमांड: मीडिया से लेकर निजी कार्यक्रमों में भी ड्रोन की भारी डिमांड है. राजनैतिक पार्टियां भी अपनी रैली, सभा, जलसों में सामान्य कैमरों से कवरेज के अलावा ड्रोन की डिमांड करते हैं. इन हाउस, आउट डोर कार्यक्रमों में ड्रोन की मदद से शूट किया जाता है.

आपदा प्रबंधन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ड्रोन बेहद ही उपयोगी भूमिका निभाता है, आपदा के दौरान फंसे हुए लोगों को ढूंढने और बचाव कार्यों में भी ड्रोन काफी मददगार साबित हुए हैं.

संस्थान में ड्रोन ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं ड्रोन इंस्ट्रक्टर अलका ने बताया कि ड्रोन जहां तक दिख रहा है वहां तक उड़ाने की परमिशन है, आने वाले समय में जहां तक ड्रोन नहीं दिख रहा है, वहां भी उसे जीपीएस नेवीगेशन के माध्यम से उड़ा सकेंगे. अब जो आने वाला समय है वहां डिलीवरी के क्षेत्र में भी ड्रोन को देख सकेंगे.

सर्वे ऑफ़ इंडिया में हाल ही में उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट चलाया था वहां गांवों की मेपिंग से लेकर तमाम तरह की मेपिंग ड्रोन की मदद से की जा रही है. काफी लोगों को वहां अवसर मिले हैं. पहले जमीन को मैन्युअली नापतोल करते थे, अब ये भी आसान हो गया है.

