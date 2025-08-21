मेरठ : वेस्ट यूपी के 13 जिलों की अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है जो कि 5 सितंबर तक चलेगी. इसकी तैयारी मेरठ सेना भर्ती बोर्ड ने कर ली है. इस बार अभ्यर्थियों को मुजफ्फरनगर नुमाइश ग्राउंड में बुलाया गया है. मेरठ के आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के कर्नल सत्यजीत बेबले ने बताया कि कुल 13 जिलों के अभ्यर्थी मुजफ्फरनगर में फिजिकल परीक्षा के लिए आएंगे.

कर्नल ने बताया कि हर दिन लगभग 1 हजार से 1200 अभ्यर्थी दौडेंगे. अलग-अलग चरण में दिन भर ये प्रक्रिया चलने वाली है. हर चरण में 100-100 युवा अभ्यर्थी ट्रैक पर अग्निवीर में चयनित होने के लिए दौड़ेंगे.

बता दें कि कुछ महीने पहले अग्निवीर की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से 63,000 आवेदकों ने आगे की प्रक्रिया में भाग लिया था. जिसमें महज 17,000 अभ्यर्थी ही दस्तावेजों की जांच के बाद सफल हुए थे. इन सभी सफल अभ्यर्थियों को दौड़ में भाग लेने का अवसर मिलेगा उसके पश्चात अन्य परीक्षण भी होंगे.



इस बार आसान होगी दौड़ : उन्होंने बताया कि इस बार अग्निवीर बनने की प्रक्रिया आसान की गई है. अब तक जहां 1600 मीटर की दौड़ साढ़े पांच मिनट में पूरी करनी होती थी, वहीं अब इस दूरी के लिए 6 मिनट 15 सेकंड का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा. अभ्यर्थियों को दौड़ में किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए पक्का ट्रैक भी तैयार किया गया है. जो निर्धारित समय सीमा में दौड़ पूरी कर लेंगे उन अभ्यर्थियों को उसके बाद Physical Efficiency Test और मेडिकल जांच चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में होगा.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)



आज रात से मिलेगी एंट्री : अग्निवीर भर्ती रैली की प्रक्रिया को जनपदवार आयोजित किया जाएगा. जिससे प्रत्येक जिले के अभ्यर्थियों को पूर्व निर्धारित तिथि पर आना होगा. भर्ती रैली की शुरुआत शुक्रवार यानी 22 अगस्त से होगी. कल जिन अभ्यर्थियों की दौड़ है, उन्हें आज रात यानी 21 अगस्त की देर रात से एंट्री दी जाएगी.



एक नजर शेड्यूल पर



22 अगस्त को (गौतमबुद्धनगर और शामली जिले) के युवा अभ्यर्थी दमखम दिखाएंगे

23 अगस्त को बिजनौर (तहसील बिजनौर, नगीना, धामपुर और चांदपुर के अभ्यर्थी) बुलाए गए.

24 अगस्त को बिजनौर (नजीबाबाद तहसील) और बागपत जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

25 अगस्त को सहारनपुर और बुलंदशहर (खुर्जा तहसील) के अभ्यर्थी दौड़ेंगे, फिर जो सफल होंगे उनका शारीरिक परीक्षण होगा.

26 अगस्त को बुलंदशहर जिले की तहसील सिकंदराबाद, डिबाई, शिकारपुर और अनूपशहर के युवाओं को मौका मिलेगा.

27 अगस्त को बुलंदशहर जिले के स्याना और बुलंदशहर तहसील के प्रतिभागी आएंगे.

29 अगस्त को रामपुर और अमरोहा के अभ्यर्थी भाग लेंगे.

30 अगस्त को मुरादाबाद और गाजियाबाद के युवा अभ्यर्थी शामिल होंगे.

31 अगस्त को हापुड़, मेरठ (विशेष रूप से सरधना तहसील) के अभ्यर्थी दौड़ेंगे.

1 सितंबर को मेरठ जिले के मवाना तहसील के अभ्यर्थी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे.

2 सितंबर को मुजफ्फरनगर में रैली आयोजित होगी.

3 सितंबर को अग्निवीर तकनीकी के पदों के लिए दौड़ होगी.

4 सितंबर को ट्रेडसमेन 8वीं, ट्रेडमेन 10, 12वीं और तकनीकी पदों के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

5 सितंबर को अग्निवीर क्लर्क एस.के.टी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बुलाए गए हैं.



संदिग्ध व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई : कर्नल बेबले ने बताया कि बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी. आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस की टीमें भर्ती स्थल पर सक्रिय कर दी गई हैं. नशे में पाए जाने वाले और फर्जी दस्तावेज लाने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई होगी. किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में आने से बचने की सलाह भी भर्ती बोर्ड ने दी है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान बाहरी लोगों को स्टेडियम और भर्ती स्थल में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.





