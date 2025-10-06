ETV Bharat / state

मेरठ में किशोरी का रास्ता रोक छेड़छाड़, गर्दन दबाकर मारपीट, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

थाना किठौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा.

मेरठ में किशोरी से छेड़छाड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 10:28 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 10:34 AM IST

मेरठ: जिले में 14 साल की छात्रा से युवक ने छेड़छाड़ और बदसलूकी की. इसका वीडियो बीते दिन सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पुलिस ने अपराधी को देर रात गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का नाम जानू उर्फ जाने आलम है जो कि शाहजहांपुर कस्बे के नई बस्ती का रहने वाला है. बीते दिन उसने 14 साल की किशोरी के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसका रास्ता भी रोका. विरोध करने पर उसकी गर्दन दबाकर मारपीट करने का प्रयास किया. पीड़िता ने पूरी आपबीती परिजनों को बताई.

इसके बाद किशोरी की शिकायत पर किठौर थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की. किशोरी के साथ की गई बदसलूकी का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरु कर दी.

थाना किठौर पुलिस के मुताबिक देर रात सूचना मिली कि जानू उर्फ जाने आलम को शाहजहांपुर नहर पटरी के पास देखा गया. पुलिस वहां पहुंची. अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था. सब इंस्पेक्टर प्रथी सिंह ने उसे रुकने के लिए बोला लेकिन वह भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया. इस बीच वह रात के अंधेरे में एक गंदे पानी के नाले में गिर गया. इसके बाद घेराबंदी करके पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया.


एसपी देहात अभिजीत ने बताया कि आरोपी ने किशोरी के साथ बदसलूकी की. इसका वीडियो भी वायरल हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी जब पुलिस से बचकर भाग रहा था तो गिरने के वजह से उसका दाहिना हाथ टूट गया. इसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करने वालों में सब इंस्पेक्टर गौरव चौधरी, नितेश कुमार, हृदयेश गंगवार आदि शामिल रहे. गिरफ्तारी की सूचना मीडिया सेल की ओर से दी गई है.

