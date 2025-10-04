ETV Bharat / state

यूपी के इन 4 जिलों में आज बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, ये है वजह

यूपी के 3 जिलों में आज बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल. ( etv bharat gfx )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 4, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : October 4, 2025 at 8:48 AM IST 2 Min Read

वाराणसी/जौनपुर/मऊ/मिर्जापुर: यूपी के चार जिलों में आज कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इस संबंध में इन जिलों के डीएम और बीएसए की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. यह फैसला इन जिलों में भारी बारिश के चलते लिया गया है.

वाराणसी में ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेशः वाराणसी डीएम की ओऱ से देर रात आदेश जारी किया गया. आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे. आज स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दिया गया है. यह फैसला बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके मद्देनजर लिया गया है.

मऊ में आज 8वीं तक के स्कूल बंदः मऊ में भारी बारिश के चलते बीएसए की ओर से शनिवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है. अब जिले में सोमवार से स्कूल पठन-पाठन के लिए खुलेंगे.

Last Updated : October 4, 2025 at 8:48 AM IST