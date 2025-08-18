ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कोर्ट में किया सरेंडर, 6 साल पहले किया था ये कांड - OMPRAKASH RAJBHAR COURT APPEARANCE

मऊ MP-MLA कोर्ट में पेश हुए ओमप्रकाश राजभर, गाड़ी को लेकर कोर्ट परिसर में हुआ विवाद.

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मिली जमानत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:10 PM IST

मऊ : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने जमानत दे दी है. वहीं, मंत्री की गाड़ी कोर्ट परिसर में घुसने से वकीलों ने नाराजगी जताई है.

ये था मामला : बताते चलें कि 2019 लोकसभा चुनाव में ओमप्रकाश राजभर के पार्टी से महेंद्र राजभर चुनाव लड़ रहे थे. उस दौरान रतनपुर बाजार में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि 'अगर भाजपा कार्यकर्ता कहीं भी मिलता है तो, पहले उसको 10 जूते मारो'. इस बयान का संज्ञान लेते हुए उड़न दस्ता के अधिकारी ने हालदारपुर थाने में राजभर के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में आज ओमप्रकाश राजभर न्यायालय में हाजिर हुए.

MP-MLA कोर्ट में पेश हुए ओमप्रकाश राजभर. (Video Credit; ETV Bharat)

इसके पहले मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि न्यायालय से एक नोटिस आई थी और उसके सम्मान में आज न्यायालय में पेश होने आया हूं. वहीं जमानत के लिए मीडिया के पूछे गए सवाल पर हीला-हवाली करते हुए राजभर ने कहा कि किसी मामले में नोटिस गई थी जिसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है. हो सकता है कि गाड़ियों का काफिला या बयानबाजी को लेकर मामला दर्ज हुआ हो, चुनाव में यह सब तो चलता रहता है. वहीं, मंत्री अपनी गाड़ी लेकर कोर्ट परिसर में घुस गए. जिस पर मऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा कि दोबारा किसी भी मंत्री की गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए. गाड़ी को तुरंत बाहर कराया जाए.

