राधा अष्टमी 2025; बरसाना में राधारानी का 11 नदियों के जल से अभिषेक, कमल में प्राकट्य, देशभर से पहुंचे लाखों भक्त - MATHURA NEWS

देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे हैं, मंदिर परिसर में की गई विशेष सजावट.

मथुरा में मनाया जा रहा राधा रानी का जन्मोत्सव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read

मथुरा : मथुरा-वृंदावन में राधा रानी का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बरसाना में श्री लाडली जी महारानी राधा रानी मंदिर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कमल पुष्प में प्रकट हुईं. इसके बाद पवित्र 11 नदियों के जल से उनका अभिषेक किया गया. 5.30 बजे मंगला आरती का आयोजन किया गया. देशभर से लाखों की संख्या में भक्त किशोरी जी के जन्मोत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं.

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की भाद्रपद अष्टमी को राधा रानी का 5253 वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. चारों तरफ बरसाना में बधाइयां दी जा रही हैं. तो श्रद्धालु भी राधा रानी के जन्म के उल्लास में खुशियां मना रहे हैं. जन्मोत्सव के दौरान पूरे मंदिर प्रांगण में घंटा घड़ियाल की ध्वनि से गूंज उठा. मंदिर प्रांगण रविवार की सुबह 4 बजे वृषभानु की दुलारी राधा रानी कमल पुष्प में प्रकट हुईं. पूरे मंदिर प्रांगण में रंग-बिरंगे गुब्बारे और विशेष सजावट की गई है.

कमल पुष्प में प्रकट हुईं श्री लाडली जी, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी
कमल पुष्प में प्रकट हुईं श्री लाडली जी, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी (Photo Credit; Uttar Pradesh Braj Teerth Vikas Parishad)



जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम बरसाना क्षेत्र के 6 जोन 18 सेक्टर में, खुद डीएम और एसएसपी कंट्रोल रूम कक्षा से निगरानी कर रहे हैं. बरसाना में 60 स्थान पर बैरिकेडिंग और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बरसाना पहुंच रहे हैं.

देखें वीडियो (Video Credit; Uttar Pradesh Braj Teerth Vikas Parishad)

जन्मोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर एकल मार्ग की व्यवस्था की है. सभी चेक प्वाइंट पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं. तो वहीं पूरे मेला क्षेत्र में 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं.


