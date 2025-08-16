मथुरा : ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव घर-घर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस बार कन्हैया का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. बृजवासी अपने घर में जैसे किसी बालक का जन्म होता है, उसी तरह तैयारियां करते हैं. ब्रज में बाल स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा मंदिरों में की जाती है. आइए जानते हैं ब्रज में कैसे और किस उत्साह से लोग जन्माष्टमी मनाते हैं.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Video Credit; ETV Bharat)

कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त: ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 की रात्रि 11:50 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त 2025 की रात्रि 09:35 बजे तक रहेगी. चूंकि अष्टमी तिथि पूरे दिन सूर्यास्त के बाद भी रात्रि 09:35 बजे तक बनी रहेगी, इसलिए अधिकांश वैष्णव और गृहस्थ लोग 16 अगस्त को ही इस महापर्व को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएंगे. मथुरा सहित देशभर के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाएंगे.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

पूजा सामग्री और तैयारी: ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, जन्माष्टमी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में चौकी, पीला कपड़ा, भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल की मूर्ति, वस्त्र, मोर मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, आभूषण, शंख, तुलसी दल, अक्षत, रोली, चंदन, केसर, पुष्प, माला, जल, कलश, गंगाजल, दूध, दही, घी, पंचामृत, धनिया, नारियल, कपूर, पान-सुपारी और झूला आदि शामिल हैं. पूजा से पूर्व सभी सामग्री तैयार कर रखना चाहिए ताकि अनुष्ठान सुसंगत और पूर्ण रूप से संपन्न हो सके.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

राजा कंस की जेल में हुआ था कृष्ण का जन्म : कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की जेल में हुआ था. कंस के अत्याचारों से ग्वाल-बाल बृजवासियों को मुक्त करने के लिए देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं हरि विष्णु ने जन्म लिया. भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. राजा कंस के भय से वासुदेव कंस की जेल से कृष्ण को लेकर गोकुल नंद बाबा के घर छोड़ आए थे, ताकि कृष्ण सुरक्षित रहें. इससे पूर्व देवकी की सभी संतान को राजा कंस ने मार दिया था. कृष्ण का पालन-पोषण गोकुल में हुआ.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव : भगवान कृष्ण की नगरी में जन्मोत्सव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी हैं. 16 अगस्त की मध्य रात 12:00 बजे अपने नटखट कन्हैया का जन्मोत्सव बृजवासी के साथ देश-भर में 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर के भागवत भवन में इस बार सिंदूर पुष्प बांग्ला में विराजमान होकर ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे. चाँदी के सूप में विराजमान कर अभिषेक कराया जाएगा. सोने चांदी से जड़ित कामधेनु की प्रतिमा से दुग्धाभिषेक होगा.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिरों में होती है बाल स्वरूप की पूजा : बाल स्वरूप में ठाकुर जी को लड्डू गोपाल कृष्ण माना जाता है. इसमें उनकी सेवा छोटे रूप में की जाती है. लड्डू गोपाल को सभी तीज-त्यौहार, होली-दिवाली जन्माष्टमी-रक्षाबंधन सावन का महीना जैसे सभी आयोजन मंदिर परिसर में ही ठाकुर जी के सामने कराए जाते हैं ताकि उनको प्रकृति का एहसास कराया जाए.

मंदिर में होंगे अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम : श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर जन्माष्टमी को लेकर 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है. रंगाई-पुताई विशेष सजावट और रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा मंदिर प्रांगण जगमगा उठा है. जन्माष्टमी से पहले मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम लीला मंच और भागवत भवन में भजन संध्या होती है.

16 अगस्त को सुबह मंगला आरती आयोजित होगी.

पूरे दिन मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जन्माष्टमी की धूम रहती है.

मंदिर परिसर में 16 अगस्त की रात 11:00 बजे गणपति नवग्रह की स्थापना होगी.

रात 11:55 पर सहस्त्र चरण

रात 11:59 पर प्राकट्य दर्शन पट बंद होंगे.

रात 12:00 बजे से 12:10 तक प्रकट उत्सव दर्शन और आरती होगी.

12:10 से 12:25 पर महाअभिषेक दुग्ध अभिषेक होगा.

रात 12:25 से 12:40 तक रजत पुष्प कमल में ठाकुर जी को विराजमान करके अभिषेक कराया जाएगा.

12:45 से 12:50 तक श्रृंगार आरती होगी.

रात 12:55 से 2:00 तक श्येन आरती होगी.

5 हजार से अधिक मंदिरों में मनाया जाएगा नंदलाल का जन्मोत्सव : भगवान कृष्ण की नगरी में 5 हजार से अधिक मंदिरों में कन्हैया का जन्म होगा. पूरे देश भर में जन्माष्टमी पर्व लेकिन ब्रज में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है. मंदिर प्रांगण के लीला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ कृष्ण और राधा की रासलीलाएं प्रस्तुत की जाएगी. दूर-दराज से आए 400 से अधिक कलाकार अलग-अलग स्थान पर प्रस्तुति पेश करते हैं. तो वहीं उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद, पर्यटन विभाग, नगरनिगम और जिला प्रशासन की तरफ से शहर के सभी चौराहों पर विशेष सजावट की जाती है.

ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्रज में हिंदू मुसलमान भाईचारे और प्रेम के साथ त्योहार मनाते हैं. इसीलिए जन्माष्टमी की तैयारी मुस्लिम परिवार भी करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी पर जो पोशाक ठाकुर जी धारण करते हैं, उसे मुस्लिम परिवार के लोग ही तैयार करते हैं. पिछले दशक से मुस्लिम कारीगर ठाकुर जी की पोशाक तैयार करते आ रहे हैं. शहर के मनोहरपुर स्थित पप्पू के कारखाने में करीब 10-15 मुस्लिम कारीगर ठाकुर जी के लिए अच्छी सुंदर दिखने वाली पोशाक तैयार की करते हैं. यह लोग करीब 6 महीने पहले से पोशाक तैयार करने में जुट जाते हैं, पोशाक में जरी और नग के साथ सूती कपड़े पर कढ़ाई की जाती है. पोशाक सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है.

मथुरा वृंदावन में बनी हुई पोशाक विदेशों तक : भगवान के वस्त्र, हाथ के कंगन, पोशाक, माला और मुकुट का बड़ा कारोबार मथुरा वृंदावन की गलियों में होता है. मथुरा वृंदावन से बनी हुई ठाकुर जी की पोशाक विदेश में सप्लाई की जाती है. अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका, जर्मनी के विदेशी ठाकुर जी भी मथुरा की बनी हुई पोशाक धारण करते हैं. विशेष कर दिवाली और जन्माष्टमी पर विदेश से आर्डर मिलता है. माल तैयार होने के बाद विदेशों में भेज दिया जाता है.

वहीं कारीगर मोहम्मद इकरार ने बताया फिलहाल मथुरा के मंदिरों की पोशाक तैयार की जा रही हैं. जो कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी धारण करेंगे. हम लोग जो पोशाक तैयार करते हैं, उसमें काफी मेहनत होती है और पोशाक बनने के बाद सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है. इस बार आर्डर कम मिले हुए हैं क्योंकि आम लोग सस्ती पोशाक खरीदना चाहते हैं. कारखाने में इस समय 6-7 कारीगर 8 दिनों से पोशाक तैयार कर रहे हैं.

कारखाना मालिक पप्पू ने बताया कि जोर-शोर से ठाकुर जी की पोशाक और मुकुट का काम किया जा रहा है. दूर-दूर तक ठाकुर जी की पोशाक भेजी जाती हैं. देशभर में सभी जगह से पोशाक का आर्डर मिलता है और समय आने पर विदेश में भी पोशाक भेजी जाती है. बड़ी पोशाक बनाने में करीब एक महीने का समय लग जाता है.

वहीं तीर्थ पुरोहित राकेश तिवारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है. जन्माष्टमी पर 40-50 लाख श्रद्धालु श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं. इस बार 5252 वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है, उनको राज भोग लगाया जाता है. 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से निकाली गई शोभायात्रा : भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालु ढोल, नगाड़े, बैंड, बाजे की धुन पर जश्न मना रहे हैं. मंदिर परिसर के गेट नंबर 1 पर श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी करें लगी हुई हैं. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मथुरा-वृंदावन के मंदिरों में हो रहा है. शुक्रवार को सांस्कृतिक विभाग ने जन्माष्टमी के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. दूर दराज से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति पेश की.

