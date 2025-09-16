ETV Bharat / state

महराजगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 6 शातिर ठग, महिलाओं को अंधविश्वास और राहगीरों को नकली नोटों के लालच में बनाते थे शिकार

महराजगंज: शहर के भिटौली थाना इलाके में ठगी और चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. यह शातिर गिरोह लंबे समय से जिले और आसपास के जनपदों में ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं. इनका तरीका बेहद शातिर है. ये लोग झाड़-फूंक, ताबीज के नाम पर महिलाओं को अंधविश्वास में फंसाकर ठगी करते हैं. इसके अलावा नकली नोटों की गड्डी सड़क पर गिराकर राहगीरों को लालच में फंसाकर शिकार बनाते हैं.

सोमेंद्र मीना, एसपी (Video Credit; ETV Bharat)

भिटौली थाना पुलिस ने एसओजी व स्वाट टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जिले में सक्रिय अंतरजनपदीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने गिरोह के 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार करके नकदी, आभूषण, मोबाइल, मोटरसाइकिल और कई सारे अलग तरह के हथियार बरामद किए हैं. गिरफ्तार सभी अभियुक्तों पर कई मुकदमे दर्ज हैं.