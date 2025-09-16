महराजगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 6 शातिर ठग, महिलाओं को अंधविश्वास और राहगीरों को नकली नोटों के लालच में बनाते थे शिकार
पुलिस ने नकदी, आभूषण, मोबाइल, बाइक और भारी मात्रा में हथियार बरामद कर, आरोपियों को जेल भेजा.
Published : September 16, 2025 at 5:41 PM IST
महराजगंज: शहर के भिटौली थाना इलाके में ठगी और चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. यह शातिर गिरोह लंबे समय से जिले और आसपास के जनपदों में ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं. इनका तरीका बेहद शातिर है. ये लोग झाड़-फूंक, ताबीज के नाम पर महिलाओं को अंधविश्वास में फंसाकर ठगी करते हैं. इसके अलावा नकली नोटों की गड्डी सड़क पर गिराकर राहगीरों को लालच में फंसाकर शिकार बनाते हैं.
भिटौली थाना पुलिस ने एसओजी व स्वाट टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जिले में सक्रिय अंतरजनपदीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने गिरोह के 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार करके नकदी, आभूषण, मोबाइल, मोटरसाइकिल और कई सारे अलग तरह के हथियार बरामद किए हैं. गिरफ्तार सभी अभियुक्तों पर कई मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने मंगलवार को खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए 6 ठग गिरोह की पहचान करन, अर्जुन, जाबिद अली, धनंजय, दिलदार और अशोक उर्फ टिंकू के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार गिरोह खासतौर पर 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को निशाना बनाता था. ये सिर्फ ठगी ही नहीं, बल्कि सुनसान जगहों पर दुकानों में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते थे.
एसपी ने बताया कि यह गिरोह जिले में लंबे समय से सक्रिय थे और इसकी तलाश में पुलिस लगातार कोशिश करती रही. आखिरकार एसओजी और स्वाट टीम की मदद से भिटौली पुलिस ने इन्हें दबोच लिया. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.
