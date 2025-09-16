ETV Bharat / state

महराजगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 6 शातिर ठग, महिलाओं को अंधविश्वास और राहगीरों को नकली नोटों के लालच में बनाते थे शिकार

पुलिस ने नकदी, आभूषण, मोबाइल, बाइक और भारी मात्रा में हथियार बरामद कर, आरोपियों को जेल भेजा.

ETV Bharat
महराजगंज में शातिर ठगों को पुलिस ने पकड़ा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: शहर के भिटौली थाना इलाके में ठगी और चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. यह शातिर गिरोह लंबे समय से जिले और आसपास के जनपदों में ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं. इनका तरीका बेहद शातिर है. ये लोग झाड़-फूंक, ताबीज के नाम पर महिलाओं को अंधविश्वास में फंसाकर ठगी करते हैं. इसके अलावा नकली नोटों की गड्डी सड़क पर गिराकर राहगीरों को लालच में फंसाकर शिकार बनाते हैं.

सोमेंद्र मीना, एसपी (Video Credit; ETV Bharat)

भिटौली थाना पुलिस ने एसओजी व स्वाट टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जिले में सक्रिय अंतरजनपदीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने गिरोह के 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार करके नकदी, आभूषण, मोबाइल, मोटरसाइकिल और कई सारे अलग तरह के हथियार बरामद किए हैं. गिरफ्तार सभी अभियुक्तों पर कई मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने मंगलवार को खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए 6 ठग गिरोह की पहचान करन, अर्जुन, जाबिद अली, धनंजय, दिलदार और अशोक उर्फ टिंकू के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार गिरोह खासतौर पर 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को निशाना बनाता था. ये सिर्फ ठगी ही नहीं, बल्कि सुनसान जगहों पर दुकानों में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते थे.

एसपी ने बताया कि यह गिरोह जिले में लंबे समय से सक्रिय थे और इसकी तलाश में पुलिस लगातार कोशिश करती रही. आखिरकार एसओजी और स्वाट टीम की मदद से भिटौली पुलिस ने इन्हें दबोच लिया. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : संतकबीरनगर में युवती को बंधक बनाकर लूट, दिनदहाड़े तीन नकाबपोश घर में घुसे, नकदी-जेवर लेकर फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

महाराजगंज न्यूजBHITAULI POLICE CAUGHT THIEVESMAHARAJGANJ CUNNING THUG ARRESTEDMAHARAJGANJ 6 THIEVES ARRESTEDMAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.