लखनऊ में 6 दिन पहले सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने वाले युवक की मौत

लखनऊ : अलीगढ़ कोतवाली नगर भुजपुरा निवासी योगेंद्र गोस्वामी ने 6 दिन पहले यानी बीते बुधवार को लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी. इस दौरान वह गंभीर रूप से जल गए थे. उन्हें केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था. सेंटर में कल देर रात उनकी मौत हो गई.



6 लाख रुपए के लेनदेन का विवाद आया सामने: बता दें कि बीती 10 सितंबर की दोपहर योगेंद्र सपा कार्यालय के बाहर पहुंचे थे और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली थी. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. पूछताछ में योगेंद्र ने बताया था कि उनके मोहल्ले के तीन भाइयों ने उनसे 6 लाख रुपए उधार लिए थे. जब भी वह पैसे मांगते थे तो आरोपी गाली-गलौज कर उन्हें डराते-धमकाते थे. उनका आरोप था कि अलीगढ़ पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी के चलते उसने सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह किया था.



वहीं, सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मरीज की स्थिति गंभीर बताई थी इसलिए उन्हें उसी दिन केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था. वहीं केजीएमयू ट्रामा प्रभारी डॉ. प्रेमराज सिंह का कहना है, जिस समय मरीज को लाया गया, उसकी हालत खराब थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.