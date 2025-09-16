ETV Bharat / state

लखनऊ में 6 दिन पहले सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने वाले युवक की मौत

केजीएमयू ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज, मोहल्ले के रहने वाले तीन सगे भाइयों से लेनदेन का विवाद चल रहा था.

योगेंद्र गोस्वामी (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : अलीगढ़ कोतवाली नगर भुजपुरा निवासी योगेंद्र गोस्वामी ने 6 दिन पहले यानी बीते बुधवार को लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी. इस दौरान वह गंभीर रूप से जल गए थे. उन्हें केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था. सेंटर में कल देर रात उनकी मौत हो गई.

6 लाख रुपए के लेनदेन का विवाद आया सामने: बता दें कि बीती 10 सितंबर की दोपहर योगेंद्र सपा कार्यालय के बाहर पहुंचे थे और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली थी. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. पूछताछ में योगेंद्र ने बताया था कि उनके मोहल्ले के तीन भाइयों ने उनसे 6 लाख रुपए उधार लिए थे. जब भी वह पैसे मांगते थे तो आरोपी गाली-गलौज कर उन्हें डराते-धमकाते थे. उनका आरोप था कि अलीगढ़ पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी के चलते उसने सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह किया था.

वहीं, सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मरीज की स्थिति गंभीर बताई थी इसलिए उन्हें उसी दिन केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था. वहीं केजीएमयू ट्रामा प्रभारी डॉ. प्रेमराज सिंह का कहना है, जिस समय मरीज को लाया गया, उसकी हालत खराब थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था ट्वीट: सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार से हताश होकर युवक ने आत्मदाह कर सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है. भाजपा सरकार घायल युवक का अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे. युवक को न्याय प्रदान करे. नाइंसाफी, नाउम्मीदगी और निराशा भाजपा सरकार की पहचान बन गयी है. बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है.

अखिलेश यादव ने कही थी ये बातः इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की थी. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर सुनवाई नहीं हो रही है. जनता परेशान है यही कारण है, अब लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं. स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर तो छोड़िए अब लोग सपा कार्यालय के बाहर आकर आत्महत्या कर रहे हैं.

