लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को बर्ड फ्लू H5 एवियन इंफ्लुएंजा के खतरे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी चिड़ियाघरों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड और गौ-आश्रय स्थलों में सुरक्षा और सख्त की जाए. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं.

सीएम योगी ने दिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश : मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर gas blow torch प्रक्रिया भी अपनाई जाए. सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए. बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, जिससे सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके. सभी कर्मचारियों को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए.

इन सुरक्षाओं का रखा जाए खास ख्याल : पीपीई किट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें. पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिया कि H5 एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिससे संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुंच सके.



मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त सुझावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.



