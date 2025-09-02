लखनऊ/वाराणसी : रेलवे प्रशासन आगामी दशहरा, दीवाली और छठ त्यौहारों पर विशेष ट्रेनें चलाएगा. 05314/05313 गोमती नगर-महबूबनगर-गोमती नगर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन वाया गोरखपुर का संचालन गोमती नगर से 28 सितम्बर से दो नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को और महबूबनगर से 29 सितम्बर से तीन नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को छह फेरों के लिए किया जाएगा. पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन से लाखों यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.



पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 05314 गोमती नगर-महबूबनगर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 28 सितम्बर से 2 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को गोमती नगर से 00.15 बजे चलकर बाराबंकी से 01.05 बजे, बुढ़वल से 01.50 बजे, गोंडा से 03.30 बजे, बस्ती से 05.00 बजे, गोरखपुर से 06.25 बजे, देवरिया सदर से 07.37 बजे, भटनी से 09.00 बजे, मऊ से 10.30 बजे, औड़िहार से 11.57 बजे, वाराणसी जंक्शन से 13.35 बजे रवाना होगी. इससे आगे मिर्ज़ापुर से 14.50 बजे, प्रयागराज छिवकी से 16.30 बजे, मानिकपुर से 20.00 बजे, सतना से 21.15 बजे, कटनी से 22.35 बजे, दूसरे दिन जबलपुर से 00.30 बजे, बालाघाट से 04.35 बजे, गोंदिया से 05.25 बजे, बल्हारशाह से 10.05 बजे, सिरपूर कागज़नगर से 10.57 बजे, बेल्लमपल्ली से 11.32 बजे, रामगुंडम से 12.01 बजे, काजीपेट से 13.27 बजे, मलकाजगिरी से 15.22 बजे, काचीगुडा से 16.00 बजे, उमदानगर से 16.41 बजे, शादनगर से 17.16 बजे और जडचर्ला से 17.52 बजे छूटकर 19.10 बजे तेलंगाना के सबसे बड़े जिले महबूबनगर पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि वापसी यात्रा में 05313 महबूबनगर-गोमती नगर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 3 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को महबूबनगर से 22.10 बजे प्रस्थान कर जडचर्ला से 22.30 बजे, शादनगर से 23.05 बजे, उमदानगर से 23.35 बजे, दूसरे दिन काचीगुडा से 00.20 बजे, मलकाजगिरी से 00.52 बजे, काजीपेट से 03.42 बजे, रामगुंडम से 05.12 बजे, बेल्लमपल्ली से 05.42 बजे, सिरपूर कागज़नगर से 06.17 बजे, बल्हारशाह से 07.35 बजे, गोंदिया से 11.50 बजे, बालाघाट से 12.30 बजे, जबलपुर से 15.25 बजे, कटनी से 17.00 बजे, सतना से 18.20 बजे, मानिकपुर से 19.32 बजे, प्रयागराज छिवकी से 22.35 बजे, मिर्ज़ापुर से 23.52 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन वाराणसी जंक्शन से 02.25 बजे, औड़िहार से 03.37 बजे, मऊ से 04.45 बजे, भटनी से 06.12 बजे, देवरिया सदर से 07.34 बजे, गोरखपुर से 08.50 बजे, बस्ती से 09.53 बजे, गोंडा से 12.10 बजे, बुढ़वल से 13.15 बजे और बाराबंकी से 14.05 बजे छूटकर गोमती नगर 15.00 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक L.S.L.R.D का, एक शयनयान श्रेणी के 7, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 8 कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.



चलेगी साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन : इसके अलावा 05325/05326 गोमती नगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोमती नगर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन भी चलेगी. गोमती नगर से 27 सितम्बर से 1 नवम्बर तक हर शनिवार को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 28 सितम्बर से 2 नवम्बर तक हर रविवार को 6 फेरों के लिए चलाया जाएगा.



05325 गोमती नगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 27 सितम्बर से 1 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को गोमती नगर से 00.15 बजे प्रस्थान कर बादशाहनगर से 00.40 बजे, लखनऊ सिटी से 01.07 बजे, ऐशबाग से 01.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 03.55 बजे, उरई से 06.20 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी से 09.20 बजे, बीना से 12.35 बजे, रानी कमलापति से 15.25 बजे, खंडवा से 19.43 बजे, भुसावल से 21.45 बजे, दूसरे दिन नासिक रोड से 01.15 बजे, इगतपुरी से 02.30 बजे तथा कल्याण से 04.03 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 05.50 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 05326 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोमती नगर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 28 सितम्बर से 2 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 07.55 बजे चलकर कल्याण से 08.35 बजे, इगतपुरी से 10.55 बजे, नासिक रोड से 11.27 बजे, भुसावल से 15.35 बजे, खडवा से 18.25 बजे, रानी कमलापति से 23.25 बजे, दूसरे दिन बीना से 01.30 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी से 03.40 बजे, उरई से 04.52 बजे, कानपुर सेंट्रल से 07.50 बजे, ऐशबाग से 09.30 बजे, लखनऊ सिटी से 09.52 बजे और बादशाहनगर से 10.10 बजे छूटकर 10.45 बजे गोमती नगर पहुंचेगी.

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन में जीएसएलआरडी के 2, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 6, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 3, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1 और शयनयान श्रेणी के 8 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जाएंगे.



पटना से दिल्ली के लिए चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने आगामी दशहरा, दीवाली और छठ पूजा त्योहारों पर यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी क्रम में पूर्व से चलाई जा रही 04090/04089 आनन्द विहार टर्मिनस-पटना-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी का अवधि विस्तार किया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, ये ट्रेन अब वाया गाजीपुर सिटी, बलिया एवं छपरा के संचलन अवधि का विस्तार 29 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से तथा 30 नवम्बर, 2025 तक पटना से 22 फेरों के लिए किया गया है.

उन्होंने बताया कि,04090 आनन्द विहार टर्मिनस-पटना विशेष गाड़ी 29 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 14.25 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेण्ट्रल से 21.35 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जं0 से 00.25 बजे, वाराणसी से 03.20 बजे, गाजीपुर सिटी से 05.00 बजे, बलिया से 06.00 बजे, सहतवार से 06.22 बजे, सुरेमनपुर से 06.50 बजे, छपरा से 08.15 बजे तथा पाटलिपुत्र से 10.20 बजे छूटकर पटना 11.00 बजे पहुँचेगी.



पटना से निकलकर बनारस होते हुए पहुंचेगी दिल्ली : वापसी यात्रा में 04089 पटना-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी 30 नवम्बर, 2025 तक पटना जं. से प्रतिदिन 18.20 बजे प्रस्थान कर पाटलिपुत्र से 18.55 बजे, छपरा से 21.10 बजे, सुरेमनपुर से 21.50 बजे, सहतवार से 22.13 बजे, बलिया से 22.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.40 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 01.55 बजे, प्रयागराज जं0 से 04.45 बजे तथा कानपुर सेण्ट्रल से 07.55 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 14.50 बजे पहुंचेगी.



22 कोच की होगी ट्रेन : इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय सह तृतीय श्रेणी का 1, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2, शयनयान श्रेणी के 12, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4 तथा एस.एल.आर. के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जायेंगे.





