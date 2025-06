ETV Bharat / state

UPPCL का एक्शन मोड; कर्मचारियों का नहीं रुकेगा ट्रांसफर, तत्काल ज्वाइन करने के आदेश, विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम - UPPCL TRANSFER ORDERS

यूपीपीसीएल चेयरमैन ने दी चेतावनी, स्थानांतरित कर्मचारी तत्काल ज्वाइन करें ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 11:29 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 11:37 AM IST 2 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में जिनके भी ट्रांसफर हुए हैं, वे तत्काल रिलीव होकर ज्वाइन कर लें. किसी का भी ट्रांसफर रुकेगा नहीं. बहुत ही जरूरी कारण हुआ तो आगे विचार किया जायेगा. यह निर्देश ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में दिए. डिस्काम की समीक्षा करते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि जो स्थानान्तरित कार्मिक तत्काल रिलीव नहीं होंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा निगम के अध्यक्ष ने दिए ये निर्देश : अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिये सभी अधिकारी और कर्मचारी स्थानान्तरित स्थान पर जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत आपूर्ति सामान्य रहे और सभी क्षेत्रों को प्रर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए सभी अधिकारी सजगता बरतें. गर्मी और लू के इस मौसम में सामान्य शटडाउन न लिए जाएं. बिजली कटौती न की जाए. कहीं भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना देरी के निस्तारण किया जाए. ट्रांसमिशन और वितरण के अधिकारी परस्पर सामंजस्य स्थापित करके कार्य करें जिससे ट्रांसमिशन के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद रहें. अपना जनसम्पर्क अच्छा रखें.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में जिनके भी ट्रांसफर हुए हैं, वे तत्काल रिलीव होकर ज्वाइन कर लें. किसी का भी ट्रांसफर रुकेगा नहीं. बहुत ही जरूरी कारण हुआ तो आगे विचार किया जायेगा. यह निर्देश ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में दिए. डिस्काम की समीक्षा करते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि जो स्थानान्तरित कार्मिक तत्काल रिलीव नहीं होंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा निगम के अध्यक्ष ने दिए ये निर्देश : अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिये सभी अधिकारी और कर्मचारी स्थानान्तरित स्थान पर जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत आपूर्ति सामान्य रहे और सभी क्षेत्रों को प्रर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए सभी अधिकारी सजगता बरतें. गर्मी और लू के इस मौसम में सामान्य शटडाउन न लिए जाएं. बिजली कटौती न की जाए. कहीं भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना देरी के निस्तारण किया जाए. ट्रांसमिशन और वितरण के अधिकारी परस्पर सामंजस्य स्थापित करके कार्य करें जिससे ट्रांसमिशन के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद रहें. अपना जनसम्पर्क अच्छा रखें. विद्युत आपूर्ति पर जीरो टालरेन्स की नीति लागू : जन प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, उपभोक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का वाट्सएप ग्रुप बनाइये जिसमें बिजली आपूर्ति सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं सबको मिलती रहें. अधिक विद्युत व्यवधान वाले क्षेत्रों में विशेष सजगता बरती जाए. ऐसे संवेदनशील स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारी खुद जाकर समस्याओं को समझें और उनका निराकरण कराएं, साथ ही संचार माध्यमों से उपभोक्ताओं को बताएं. प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों से वार्ता करते हुए, उन्होंने निर्देशित किया कि गर्मी के महीनों में विद्युत आपूर्ति के प्रति व्यापक सजगता बरती जाये. वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निकलें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में बाधा के लिए सबसे बड़ा कारण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता है. विशेषकर गार्मियों में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता से अनेक स्थानों पर बिजली आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है, इसलिये ट्रांसफार्मर का सही रखरखाव और अनुरक्षण हो तो ट्रांसफार्मर नहीं फुंकेगे. विद्युत आपूर्ति पर जीरो टालरेन्स की नीति लागू है. किसी की भी लापरवाही से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी तो उस पर कार्रवाई होगी.



यह भी पढ़ें : नियामक आयोग ने स्वीकार किया राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव, बिजली दर बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा सकता है यूपीपीसीएल!

Last Updated : June 18, 2025 at 11:37 AM IST