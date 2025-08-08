लखनऊ : प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉयड व अन्य घटिया सामग्री मिलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. इन दवाओं की जांच औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की अत्याधुनिक लैब करेगी. इसके लिए आयुष और एफएसडीए विभाग के बीच कांट्रैक्ट करने की तैयारी है.

बता दें कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की हर मंडल में अत्याधुनिक लैब बनाने की तैयारी है. इनमें 7 मंडलों लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, आगरा, कानपुर और वाराणसी में ये लैब बन चुकी हैं, अन्य में निर्माण जारी है. आधुनिक सुविधाओं वाले इन प्रयोगशालाओं में कीटनाशक, रसायन, धातु आदि की बारीकी से जांच हो सकेगी.

अब इन प्रयोगशालाओं में आयुर्वेदिक दवाओं की भी जांच कराने की तैयारी है. इससे मिलावट व घटिया सामग्री वाली दवाओं की जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सकेगी. इससे कंपनियों पर शिकंजा कसने और संबंधित दवा के बैच को पाबंद करना आसान होगा. एफएसडीए की प्रयोगशालाओं में दवाओं की जांच शुरू करने के लिए आयुष विभाग को नियम में बदलाव करने होंगे. इसके लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है.

बता दें कि जांच एक कानूनी मामला है. जांच रिपोर्ट दवा निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करने का आधार होती हैं. इसलिए जांच सही होना जरूरी है. आयुर्वेद विभाग की अब तक 2 लैब हैं. लखनऊ स्थित प्रयोगशाला के प्रभारी तकनीशियन सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इससे यहां दवाओं की जांच नहीं हो पा रही है. हालांकि, सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर माह कम से कम 2 सैंपल की जांच करें. लैब की कमी से जिलों से आने वाले सैंपल की जांच में देरी होती है.

आयुष विभाग एवं FSDA राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी अस्पतालों में निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. निजी दुकानों पर मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता बेहतर रहे, इसके लिए जांच कराई जाती है. जल्द जांच रिपोर्ट मिले और मनमानी करने वालों पर शिकंजा सका जा सके इसलिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है. एफएसडीए की अत्याधुनिक लैब तैयार हो रही है. ऐसे में दोनों विभागों के बीच एमओयू होगा. इससे जांच आसानी से और कम समय में हो सकेगी.

