Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना; पढ़ाई के साथ 5000 रुपए महीने की कमाई कैसे?, जानिए - PM INTERNSHIP SCHEME

वह छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, वह इस इंटर्नशिप योजना का लाभ ले सकते हैं.

ETV Bharat
देश की टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, पीएम योजना के तहत मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read

लखनऊ : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम एक बार फिर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रही है. देश की टॉप कंपनियां अगस्त के अंतिम सप्ताह से इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री-आधारित कौशल प्रदान कर उन्हें करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना है. केंद्र सरकार की इस पहल के तहत चयनित अभ्यर्थियों को न सिर्फ प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि 5000 हजार की मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान की जाएगी. कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है, जिससे देश में कौशल विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

फील्ड में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में उत्तर प्रदेश की युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के निर्धारित कोटे के तहत पूरी कोशिश रहेगी की प्रदेश के निर्धारित क्षमता के अनुसार युवाओं को इस इंटर्नशिप का लाभ दिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि इस इंटर्नशिप योजना के तहत आईटी और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और फाइनेंस, ऑयल गैस और एनर्जी, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, आटोमोटिव, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ट्रेवल्स, फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंसलटिंग आदि की ट्रेनिंग छात्रों को दिलाई जाएगी.

यह लोग कर सकते हैं आवेदन :

  • निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि जिन छात्रों की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच की है, वह आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल से लेकर स्नातक और प्रार्थना तक है.
  • जिसमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन फार्मा जैसे फील्ड के छात्र आवेदन कर सकते हैं.
  • इंटर्नशिप में वह छात्र एलिजिबल होंगे जो फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम चरण में हों और नौकरी न कर रहे हो.
  • इसके अलावा वह लोग भी इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, कही जॉब कर रहे हो.
  • जिनके पास सीए, सीएस, एमबीबीएस जैसी डिग्री हासिल की हो.
  • इस इंटर्नशिप के लिए अभ्यर्थियों की फैमिली इनकम 8 लाख से काम हो. घर में कोई परमानेंट सरकारी कर्मचारी ना हो.

ऐसे करना होगा अप्लाई :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को पीएम इंटर्नशिप योजना की वेबसाइट www.pminternship.mca.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल फाइल करनी होगी.
  • इसके बाद रिज्यूम जनरेट होगा.
  • इसके बाद अभ्यर्थी पसंदीदा सेक्टर या रोजगार चुनकर इंटर्नशिप के लिए आवेदन करेंगे.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद कंफर्म नेशन पेज पर जाकर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे.


यह भी पढ़ें : इंजीनियरिंग छात्रों की ड्रीम कंपनी Google में सीधी एंट्री का मौका; मिलेगा स्टाइपेंड, इंटरनशिप के लिए ऐसे करें आवेदन

लखनऊ : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम एक बार फिर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रही है. देश की टॉप कंपनियां अगस्त के अंतिम सप्ताह से इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री-आधारित कौशल प्रदान कर उन्हें करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना है. केंद्र सरकार की इस पहल के तहत चयनित अभ्यर्थियों को न सिर्फ प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि 5000 हजार की मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान की जाएगी. कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है, जिससे देश में कौशल विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

फील्ड में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में उत्तर प्रदेश की युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के निर्धारित कोटे के तहत पूरी कोशिश रहेगी की प्रदेश के निर्धारित क्षमता के अनुसार युवाओं को इस इंटर्नशिप का लाभ दिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि इस इंटर्नशिप योजना के तहत आईटी और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और फाइनेंस, ऑयल गैस और एनर्जी, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, आटोमोटिव, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ट्रेवल्स, फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंसलटिंग आदि की ट्रेनिंग छात्रों को दिलाई जाएगी.

यह लोग कर सकते हैं आवेदन :

  • निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि जिन छात्रों की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच की है, वह आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल से लेकर स्नातक और प्रार्थना तक है.
  • जिसमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन फार्मा जैसे फील्ड के छात्र आवेदन कर सकते हैं.
  • इंटर्नशिप में वह छात्र एलिजिबल होंगे जो फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम चरण में हों और नौकरी न कर रहे हो.
  • इसके अलावा वह लोग भी इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, कही जॉब कर रहे हो.
  • जिनके पास सीए, सीएस, एमबीबीएस जैसी डिग्री हासिल की हो.
  • इस इंटर्नशिप के लिए अभ्यर्थियों की फैमिली इनकम 8 लाख से काम हो. घर में कोई परमानेंट सरकारी कर्मचारी ना हो.

ऐसे करना होगा अप्लाई :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को पीएम इंटर्नशिप योजना की वेबसाइट www.pminternship.mca.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल फाइल करनी होगी.
  • इसके बाद रिज्यूम जनरेट होगा.
  • इसके बाद अभ्यर्थी पसंदीदा सेक्टर या रोजगार चुनकर इंटर्नशिप के लिए आवेदन करेंगे.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद कंफर्म नेशन पेज पर जाकर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे.


यह भी पढ़ें : इंजीनियरिंग छात्रों की ड्रीम कंपनी Google में सीधी एंट्री का मौका; मिलेगा स्टाइपेंड, इंटरनशिप के लिए ऐसे करें आवेदन

For All Latest Updates

TAGGED:

PM INTERNSHIP YOJNAHOW TO APPLY IN PM INTERNSHIP YOJNA5000 स्टाइपेंड इंटर्नशिपPM INTERNSHIP APPLICATIONPM INTERNSHIP SCHEME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

पौधों की तस्वीरें देखकर बीमारी का पता लगाएगा यह AI मॉडल, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा नायाब तरीका

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.