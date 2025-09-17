ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री के 75वें बर्थडे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा; दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं मोदी

योगी ने सेवा पखवाड़ा 2025' का उद्घाटन किया, कहा जल्द ही होगी सभी जिले में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था.

ETV Bharat
लखनऊ में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दी बधाई (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में 'सेवा पखवाड़ा 2025' का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें समाज को जोड़ने वाले कई रचनात्मक कार्य शामिल होंगे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं.

रामलला से महाकाल लोक तक आस्था और विरासत का सम्मान: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत में धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है, जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, और महाकाल लोक का निर्माण. ये सभी नए भारत की पहचान बन चुके हैं.

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बड़ा अभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का पहला चरण "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान है. इसके अंतर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. लखनऊ से इसका शुभारंभ करते हुए इसे पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा हर जिले में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है. आने वाले दिनों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य शिविर तथा जांच से जुड़े कार्यक्रम होंगे. इससे जरूरतमंदों को निशुल्क सुविधाओं का लाभ मिलेगा और आमजन को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी प्राप्त होगी.

युवाओं के लिए नमो मैराथन: सीएम ने कहा, 21 सितंबर को 'नमो मैराथन' का आयोजन प्रदेश के 17 नगरों में किया जाएगा. यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत अभियान को समर्थन देगा.

25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर को गांधी-शास्त्री जयंती का आयोजन होगा. इस दौरान खादी के प्रचार-प्रसार और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस चित्र प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के बाल्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के पूरे सफर को दर्शाया गया है. इसमें मोदी जी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया, जो हर जनपद में प्रदर्शित की जा रही है.

वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर काशी में गंगा पूजन-अर्चन, गीत गुनगुनाए जा रहे; रेत पर उकेरी आकृति

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGILAUNCH OF SEVA PAKHWADA 2025PM NARENDRA MODIS 75TH BIRTHDAYसेवा पखवाड़ा 2025 सीएमLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.