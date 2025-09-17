ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री के 75वें बर्थडे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा; दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं मोदी

लखनऊ में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दी बधाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 17, 2025 at 3:18 PM IST

लखनऊ: सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में 'सेवा पखवाड़ा 2025' का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें समाज को जोड़ने वाले कई रचनात्मक कार्य शामिल होंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं. रामलला से महाकाल लोक तक आस्था और विरासत का सम्मान: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत में धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है, जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, और महाकाल लोक का निर्माण. ये सभी नए भारत की पहचान बन चुके हैं. स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बड़ा अभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का पहला चरण "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान है. इसके अंतर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. लखनऊ से इसका शुभारंभ करते हुए इसे पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है.