लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास लखनऊ में आज आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कानपुर की नन्हीं मायरा ने अपने मासूम अंदाज से सभी का दिल जीत लिया. अपनी मां के साथ सीएम से मिलने पहुंची मायरा ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि योगी जी मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं. मायरा की इस मासूम गुहार पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए उसे चॉकलेट दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि मायरा का दाखिला प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए.

मायरा की मां नेहा ने बताया कि वह कानपुर के एक स्कॉर्ट्स वर्ल्ड स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला कराना चाहती थीं. लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं हो पाया. निराशा के बीच उन्होंने जनता दर्शन में अपनी बात रखने का फैसला किया. मायरा ने अपनी मासूमियत भरी बातों से न केवल सीएम का ध्यान खींचा बल्कि उनकी तुरंत कार्रवाई ने मायरा के सपनों को नई उड़ान दी.

यह पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी ने जनता दर्शन में बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया हो. इससे पहले जून 2025 में मुरादाबाद की एक बच्ची वाची ने भी जनता दर्शन में स्कूल में एडमिशन की गुहार लगाई थी. तब भी सीएम ने तुरंत अधिकारियों को दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. वाची का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया और उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी.



