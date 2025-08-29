लखनऊ : राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयन्त खंड गोमती नगर के हॉकी स्टेडियम में हॉकी स्टिक को घुमाकर बाबू ध्यानचंद को याद किया. इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को न केवल नगर पुरस्कारों से सम्मानित किया तो, दूसरी ओर हाल ही में खेल निदेशालय में तैनात किए गए सहायक कोचों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया. इस मौके पर खिलाड़ियों ने हॉकी मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया तो, दूसरी ओर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए. उत्तर प्रदेश की हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खिलाड़ी अपने उत्कर्ष प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं. मैंने भी यहां देखा कि खिलाड़ी कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं. हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए. जीवन के अनुशासन को बनाए रखने और समन्वय स्थापित करने में भी खेल भावना मदद करती है.

सीएम योगी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया. (up government media cell.)

हॉकी खेलते सीएम योगी. (up government media cell)

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में खेल के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति कर रहे हैं. खेल की नई नीति लागू है खेल गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं. खिलाड़ियों के लिए मंच और कोच की व्यवस्था की जा रही है. प्रदेश की प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा. इसमें सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और ओलंपियन को उसमें कोचिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा. विकासखंड स्तर पर 1 मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाएगा.

सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद्र को किया नमन. (up government media cell.)

पद्मभूषण, मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरित की. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, राज्य के खेल निदेशक डॉ. आर.पी सिंह के अलावा और भी नेता मौजूद रहे.



