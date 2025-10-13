ETV Bharat / state

यूपी में गाय के गोबर से बने दीपों से रोशन होगी दीपावली, मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा- दीयों और मूर्तियों को दिया जाएगा बढ़ावा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के संबंध में बैठक करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा, गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, दीपावली को ध्यान में रखकर गाय के गोबर से बने दीपों, मूर्तियों के उपयोग के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. इन उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. गऊ जन्य पदार्थों के उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाए.

मंत्री ने कहा कि गोशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक जनपद में एक आदर्श गोशाला स्थापित की जाए. उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए. प्रदेश में ’काऊ टूरिज्म’ की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं. इसे ध्यान में रखकर अधिकारी कार्ययोजना तैयार करें.

उन्होंने कहा, गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का उद्देश्य गो आश्रय स्थलों के माध्यम से गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही गऊ जनित पदार्थों के माध्यम से गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.