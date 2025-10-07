ETV Bharat / state

मायावती बोलीं, सपा और कांग्रेस की राजनीति में छुपा है दलितों के प्रति द्वेष

मायावती ने लगाया आरोप कहा, सपा ने कांशीराम नगर का नाम बदल कर दिखाया दलित विरोध ( Photo Credit; BSP )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 1:19 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी 9 अक्तूबर को एक बड़ा आयोजन करने जा रही है. इसके तहत भव्य रैली निकाली जाएगी. इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है जिसमें सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे. इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर बसपा की शुरुआती दिनों की बात की. उन्होंने एक्स पर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर देशवासियों व विशेषकर उनके समस्त अनुयाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक पेज पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े बहुजनों को शोषित से शासक वर्ग बनाने के लिए बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशनरी आत्म-सम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित किया. उसे नई गति देने वाले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के प्रति विरोधी पार्टियों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रवैया हमेशा से घोर जातिवादी और द्वेषपूर्ण रहा है. इसीलिए आगामी 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर सपा प्रमुख द्वारा संगोष्ठी आदि करने की घोषणा को उन्होंने घोर छलावा और मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत से जोड़ते हुए आलोचना की.