सीएम योगी बोले- समय के साथ न चलने वाला पीछे छूट जाता है, हमें हमेशा आगे की तैयारी रखनी चाहिए

सीएम योगी ने कहा लोहिया संस्थान बना ‘संस्कृति’ का उदाहरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार को 5वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी और अन्य मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह संस्थान अब सिर्फ 5 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसकी नींव 19 साल पहले रखी गई थी. शुरुआत में ये केवल 20 बेड का छोटा अस्पताल था, लेकिन अब यह 1375 बेड वाला एक बड़ा और आधुनिक संस्थान बन गया है. योगी आदित्यनाथ ने लोहिया संस्थान को संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन में तीन रास्ते होते हैं प्रवृत्ति, विकृत, संस्कृति. योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बीज का यथा स्वरूप रहना उसकी प्रवृत्ति है. जैसे मनुष्य परिवर्तन तो चाहता है लेकिन, परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है. जिसे आप यथा स्थिति वादी कह सकते हैं. ये कोई परिवर्तन या कोई नयापन नहीं ला सकते हैं. वहीं, एक होता है कि व्यक्ति ने निर्णय लिया और निर्णय व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में है. तो ये बीज वृक्ष बन जाता है. यही संस्कृति है, लेकिन बीज जब किसी कारण से गल या सड़ जाता हैं. अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेकर जाते हैं तो ये वास्तव में विकृति होती है. इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है.