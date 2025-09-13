सीएम योगी बोले- समय के साथ न चलने वाला पीछे छूट जाता है, हमें हमेशा आगे की तैयारी रखनी चाहिए
लखनऊ में मनाया गया डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस, सीएम ने कहा- 1375 बेड और अत्याधुनिक सुविधाएं संस्थान की बड़ी उपलब्धि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 4:36 PM IST
लखनऊ : डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार को 5वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी और अन्य मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह संस्थान अब सिर्फ 5 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसकी नींव 19 साल पहले रखी गई थी. शुरुआत में ये केवल 20 बेड का छोटा अस्पताल था, लेकिन अब यह 1375 बेड वाला एक बड़ा और आधुनिक संस्थान बन गया है.
योगी आदित्यनाथ ने लोहिया संस्थान को संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन में तीन रास्ते होते हैं प्रवृत्ति, विकृत, संस्कृति. योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बीज का यथा स्वरूप रहना उसकी प्रवृत्ति है. जैसे मनुष्य परिवर्तन तो चाहता है लेकिन, परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है. जिसे आप यथा स्थिति वादी कह सकते हैं. ये कोई परिवर्तन या कोई नयापन नहीं ला सकते हैं.
वहीं, एक होता है कि व्यक्ति ने निर्णय लिया और निर्णय व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में है. तो ये बीज वृक्ष बन जाता है. यही संस्कृति है, लेकिन बीज जब किसी कारण से गल या सड़ जाता हैं. अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेकर जाते हैं तो ये वास्तव में विकृति होती है. इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है.
उन्होंने कहा कि लोहिया संस्थान ने सही रास्ता चुना और इसलिए यह सफल और विकसित संस्थान बन चुका है. ये सभी के लिए गर्व की बात है. योगी ने आगे कहा कि जो समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है. हमें हमेशा समय से आगे चलने की तैयारी रखनी चाहिए. अगर हम पीछे रह गए, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी बधाई : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक ने संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि सिर्फ 5 साल में इतनी तरक्की करना आसान नहीं है. संस्थान के डॉक्टरों, रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने कड़ी मेहनत की है, इसका नतीजा आज हम सबके सामने है.
चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि लोहिया संस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य है कि यह संस्थान नेशनल रैंकिंग में टॉप-5 मेडिकल संस्थानों में शामिल हो.
उन्होंने बताया कि इस रैंकिंग में फिलहाल एसजीपीजीआई (SGPGI) 5वें नंबर पर है. अब कोशिश यह है कि लोहिया संस्थान, केजीएमयू और नोएडा पीजीआई जैसे संस्थान भी टॉप रैंक में आएं.
