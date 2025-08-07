लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के 2 सीनियर डॉक्टरों पर टेंडर में गड़बड़ी करने और खुद की कंपनी बनाकर फायदे उठाने का आरोप लगा है. मामले में शिकायत राजभवन तक पहुंच गई है. राजभवन की ओर से केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है. इसके पहले इस मामले में बीते जून में मुख्य सचिव ने केजीएमयू पत्र भेजा था.

दरअसल, केजीएमयू में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) आधार पर ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एक्सरे मशीनें लगाई जानीं थी. इसके लिए संस्थान के 2 डॉक्टरों ने रिश्तेदार के नाम पर कंपनी बनाई. इस कंपनी में आशियाना एलडीए कॉलोनी निवासी एक सदस्य को जोड़ा गया. उससे करीब 1.13 करोड़ रुपये का निवेश कराया गया. हजरतगंज की बैंक में चालू खाते में पैसे जमा कराए गए. कुछ समय बाद पैसे को लेकर डॉक्टरों का तीसरे सदस्य से विवाद हो गया. इस पर डॉक्टरों ने उस सदस्य के अधिकारों में कटौती कर दी.

2 मई 2025 को बैंक खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी. इसके बाद तीसरे सदस्य ने राजभवन में साक्ष्यों के साथ दोनों डॉक्टरों की शिकायत कर दी. बीते 4 अगस्त को कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जानी ने कुलपति को पत्र लिखकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि केजीएमयू में सर्जरी और टीबी एंड चेस्ट रोग विभाग के डॉक्टर हैं. जबकि एक डॉक्टर बाहर से हैं. जिन पर टेंडर दिलाने के नाम पर घालमेल के आरोप हैं. केजीएमयू में राजभवन से पत्र पहुंचने के बाद से खलबली मच गई है.

केजीएमयू प्रशासन की ओर से कोई भी इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं. केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. के.के सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है. मामला कुलपति के द्वारा देखा जा रहा है.

